Schüchner & Lochner: Das neue Spitzenduo für Penzing

In der stillsten Zeit des Jahres, fast unbemerkt, wurde Ewald Lochner als neuer Bezirksvorsteher-Stellvertreter ernannt. Höchste Zeit, ihn näher vorzustellen.

Kein Unbekannter

Er wohnt in Hadersdorf, geht gerne laufen, ist verheiratet, mag Kinder und Hunde: Das ist in aller Kürze der 51-jährige Ewald Lochner. Und er ist im Rathaus kein Unbekannter, wurde er doch 2018 als Sucht- und Drogen-Koordinator der Stadt ernannt. „Wobei mir die Trennung mit der Stadtfunktion wichtig ist“, so Lochner im WBB-Gespräch, „aber die ­beiden Auf­gaben sind gut ­miteinander vereinbar.“

Breitenseer Wirtshaus

Der neue Bezirks-Vize ist geborener Penzinger. „Aufgewachsen bin ich in Breitensee, war oft im Wirtshaus der Familie.“ Doch in die Politik verschlug es ihn erst vor wenigen Jahren, davor werkte er als EDV-Experte und Unternehmensberater. Lochner war auf der ersten Bezirksliste von Michaela Schüchner und ist seit der Wahl im Finanzausschuss aktiv. Seine Schwerpunkte: „­Finanzen, Arbeitsmarkt, ­Soziales, Gesundheit.“

Große Aufgaben

Wie geht’s den Penzinger Finan­zen eigentlich? „Zufriedenstellend“, sagt Lochner. „Wir haben keine Schulden, stellen uns den großen Herausforderungen wie der Sanierung der Schulen und Infrastrukturfragen.“ So hilft der Bezirk finanziell mit, um eine Schule an die Fernwärme anzuschließen. „Auch bei Klima­maßnahmen zahlen wir mit – an neuen Radwegen und Begrünungen führt kein Weg vorbei.“