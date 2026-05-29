Penzing ist einer von sieben Bezirken der „Lebensregion Biosphärenpark Wienerwald“. Hier finden sich weitläufige Naturlandschaften, Naherholungs- sowie Schutzgebiete, aber auch viele innerstädtische Grünflächen und Habitate, die Tieren und Pflanzen Lebensräume bieten.

Tag der Umwelt & der Artenvielfalt

Rund um den Weltumwelttag (5. Juni) und den Tag der Artenvielfalt (13. Juni) finden im 14. Bezirk viele Veranstaltungen statt, die sich den Themen Umwelt-, Klima- und Naturschutz sowie dem Miteinander von Mensch und Natur widmen. Im Folgenden ein Überblick dazu.

– Mittwoch, 3. Juni (17 – 19 Uhr): Exkursionen zum Naturjuwel Salzwiese (beide Termine schon ausgebucht – weiterer Termin am 3.10).

– Freitag, 5. Juni (ab 15 Uhr): Lesungen im Buchquartier (Hütteldorfer Straße 150-158/5/R01): “Von Ameisen und Schmetterlingen”, Marion Jaros: “Die fabelhafte Welt der Schmetterlinge”, Magdalena Sorger: “Ameisen – Die geheimen Herrscher der Welt”.

– Freitag, 12 Juni (20 bis 23 Uhr): Tag der Artenvielfalt – Nachtführungen im MTB Trailcenter/Hohe Wand Wiese (Mauerbachstraße 174-184): Biosphärenpark

– Samstag, 13. Juni (ab 13 Uhr): Fest der Artenvielfalt im MTB Trailcenter/Hohe Wand Wiese (Mauerbachstraße 174-184).

– Mittwoch, 24. Juni (19 – 21 Uhr): Stadtexkursion: Flugkünstler der Großstadt – Treffpunkt: Vor der Bezirksvorstehung Penzing (Hütteldorfer Straße 188).

– Dauerhaft bis Ende Juni im Bezirksmuseum Penzing (Penzinger Straße 59): Sonderausstellungen “Penzing und das Wasser” sowie “Gesichter der Vielfalt”.

– Dauerhaft bis Ende Mai in der Bücherei Penzing (Hütteldorfer Straße 130D): Büchertisch zu den Themen Natur, Tiere, Garten inklusive kostenlosen Materialien.