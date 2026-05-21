Es ist vollbracht, nach mehr als einem Jahr konnte der umgestaltete Bahnhofsvorplatz seiner Bestimmung übergeben werden. Die da heißt: mehr Platz, mehr Bänke, mehr Bäume und Sträucher sowie Trinkbrunnen für den heißen Sommer. Plus fünf Sportgeräte, zwei für Calisthenics und drei fürs Fitnesstraining.

Ein Grätzljuwel

Die Umbauarbeiten auf der Hütteldorfer Straße mit der Neu­gestaltung der Bim-Haltestelle waren ja schon länger beendet. Nun folgte der Ludwig-Zatzka-Park selbst. Auf 2.550 Quadratmeter Grünfläche wurden 33 neue Bäume gepflanzt. Mehr Erfrischung verspricht ein Wasserbecken mit Trinkbrunnen und Wasserdüsen, die auch spielerisch genutzt werden können.

Große Zufriedenheit

„Die Stadtgärten haben in den vergangenen Monaten aus dem Vorplatz Breitensee ein wahres Grätzljuwel gemacht“, so Stadtrat Jürgen Czernohorszky. “Hier erkennt man, wie wertvoll die Arbeit der Stadtgärten für ganz Wien ist: Denn begrünte Plätze wie diese werten ganze Gegenden auf, wirken sich positiv aufs Klima aus und damit auf die gesamte Lebensqualität.”

Anrainer konnten mitreden

Zufrieden, dass das Großprojekt beendet ist, ist auch Bezirkschefin ­Michaela Schüchner: „Durch die Neugestaltung ist der Ort noch attraktiver für alle Generationen geworden: Sei es, um sich zu treffen, eine kurze Pause auf den Alltagswegen einzulegen, Sport an den Fitnessgeräten zu treiben oder sich am Trinkbrunnen zu erfrischen. Besonders freut mich, dass bei der Umgestaltung die Wünsche der Anrainer mit eingeflossen sind.”

Zwei Termine

Am Montag, den 1. Juni, wird die Parkanlage im Rahmen eines Festes eröffnet: von 15 bist 18 Uhr kann gefeiert werden.

Zweiter Termin für die Anrainer: Am 9. Juni von 16:30 bis 19 Uhr wird ein Gemeinschaftsgarten angelegt. Alle Anrainer sind eingeladen, vorbeizukommen, um gemeinsam zu pflanzen, pflegen, ernten und zu reden. Kontakt zur Gebietsbetreuung GB*: Tel. 01/893 66 57, E-Mail: suedwest@gbstern.at