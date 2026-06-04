Es ist eine ganz wichtige Einrichtung für die Stadt. Am Therapie-Bauernhof auf dem ehemaligen Otto-Wagner-Areal erleben schwerkranke Kinder und ihre Familien gemeinsame Auszeiten mit Pferden, Hunden, Schafen und Katzen. In speziell eingerichteten Familienwohnungen können Eltern, erkrankte Kinder und Geschwister gemeinsam Kraft schöpfen.

Der Bauernhof hilft

Unterstützt werden sie dabei von einem multiprofessionellen Team aus Medizin, Pflege, Pädagogik und Therapie. „Gerade Geschwisterkinder müssen oft zurückstecken. Am Lichtblickhof dürfen sie wieder einfach Kind sein – spielen, lachen, traurig oder wütend sein. Unsere Tiere helfen dabei, Gefühle auszudrücken, wenn Worte fehlen“, sagt Roswitha Zink, Gründerin und Geschäftsführerin des Lichtblickhof Kinderhospiz.

Das Erlebnis von Clemens (6)

Wie wichtig solche Entlastungsangebote sind, zeigt die Geschichte des sechsjährigen Clemens, der mit einer unheilbaren Stoffwechselerkrankung lebt. Während seines Aufenthalts am Lichtblickhof konnte die Familie für kurze Zeit den belastenden Alltag hinter sich lassen. „Ein Ort zum Durchatmen“, beschreibt sein Vater die gemeinsame Woche.

So kann man helfen

Viele Unterstützungsangebote für Familien werden in Österreich nicht öffentlich finanziert. Die Betreuung am Lichtblickhof ist daher großteils auf Spenden angewiesen. Hier das Spendenkonto: IBAN: AT22 3200 0000 1105 2255.

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