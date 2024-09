Das neue Zuhause für die Bildung in Hietzing eröffnet

Nach rund zweijähriger Bauzeit ist die neue „alte“ VHS Hietzing wieder in der Hofwiesengasse 48 zurück – Mit viel Licht, eigenem Charme und ganz neuer technischer Ausstattung.

Der Zahn der Zeit macht auch vor der Bildung nicht halt. Das merkte man auch dem bereits 1974 erbauten Gebäude der VHS Hietzing an. Im Rahmen des „Sanierungs- und Investitionsprogramms Wiener Volkshochschulen 2030“ wurde der Standort in der Hofwiesengasse 48 daher in den letzten beiden Jahren saniert.

Das sanierte Gebäude wurde nicht nur hinsichtlich Brandschutz und Barrierefreiheit auf den neuesten Stand gebracht. Mit viel Licht, Charme und neuer Ausstattung bietet die VHS nun alles für einen modernen und komfortablen Kursbetrieb.

Dazu Bürgermeister Michael Ludwig: „Die Wiener Volkshochschulen sind mehr als reine Bildungseinrichtungen, sie sind Orte der Begegnung und des sozialen Miteinanders. Das ist hier hervorragend gelungen. Ich gratuliere zum schönen Haus.“Jetzt wurde das zukunftsweisende Ergebnis präsentiert und mit einem Festakt der Öffentlichkeit und seiner Nutzung übergeben.

Nachhaltig und zukunftsweisend

Im Rahmen der Generalsanierung wurden viele Räumlichkeiten neu gestaltet bzw. erweitert. Eine Lehrküche bietet zukünftig Raum für Kochkurse und auch für Bewegungskursen steht nun mit neuen Garderoben und Duschen eine bessere Ausstattung zur Verfügung.

Ein neues Belüftungs- und Kühlsystem sorgt für ein angenehmes Raumklima in den Kursräumen und schafft gemeinsam mit neuen, großen Fenstern am Gang und der neuen Ruhe durch Doppelverglasung eine einmalige Atmosphäre und Lernumgebung.

„Die Generalsanierung unter Federführung des Bau- und Gebäudemanagement der Stadt Wien ist unter anderem wegweisend, weil hier Bildung und Nachhaltigkeit optimal verbunden wurden. Die Gebäude-Beheizung erfolgt nun über Luftwärmepumpen und eine neue Photovoltaikanlage speist Sonnenstrom ins Netz und senkt dadurch auch laufende Kosten“, hebt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál eine Besonderheit der VHS Hietzing hervor.

Über 300 Kurse

Wie es BV Nikolaus Ebert mit „Bildung kennt keine Parteifarbe“ ausdrückte, wurden bei der Eröffnung zahlreiche Gäste aus aus Bezirks- und Stadtpolitik begrüßt. Allen voran Bürgermeister Michael Ludwig „Gelungen. So stellen wir uns Volksbildung heute vor.“ Unter den Gratulanten, Stadträtin Kathrin Gaál, Bezirksvize Marcel Höckner, Christian Deutsch, Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Volkshochschulen GmbH, Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen GmbH und Gerhard Schmid um nur einige zu nennen.

Abschied nahm der langjährige Direktor Robert Streibel. Er geht in die wohlverdiente Pension. Sein Amt übergab er an seine Nachfolgerin Sylvia Kuba, die hier einiges vor hat. So bietet die VHS Hietzing unter ihrer neuen Leitung im Herbstsemester rund 300 Angebote, führt gewohnt Schwerpunkte dabei fort und bietet einige neue Kurshighlights.

„Im Herbst gibt es in unserer neuen Küche Kochkurse zu entdecken, ein Literaturlehrgang lädt zum Schreiben ein und auch Angebote für Eltern und Kinder wie Fechten oder Hula Hoop sind im Programm. Völlig neue Wege beschreiten wir mit einem Tauchschnupperkurs in Kooperation mit Dive Austria“, erklärt Sylvia Kuba, die Bandbreite des Programms.

Übrigens: Ein Angebot hat Nikolaus Ebert begeistert. „Ich werde hier einen Sprachkurs machen.“. Welchen? Sagen wir so: Bald heißt es für ihn: Hasta la visa, VHS!

Mehr Infos zur VHS Hietzing gibt es unter www.vhs.at/hietzing.