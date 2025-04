Ein Tennis-Weltmeister spielt im Wiener Westen

Man glaubt es kaum: Ein Tennis-Weltmeister und Australian Open-Sieger spielt im 13. Bezirk und ist Trainer. Ein Nachbar wie du und ich, dem man jederzeit zuschauen kann.

Es ist eine Geschichte, die nur der Sport schreiben kann. Der 38-Jährige Mario Kargl ist nicht “nur” ein beliebter Trainer in Hietzing, sondern die ehemalige Nummer 1 der Tenniswelt im Bereich der Gehörlosen. Er ist zudem zweifacher Tennis-Weltmeister und erhielt heuer als einer von acht Sportlern weltweit die Einladung, bei den Australian Open zu spielen.

Eine Riesen-Ehre

Eine unglaubliche Ehre für den stets gut aufgelegten Mario Kargl, dem die Herzen zufliegen. Er hat die Chance auch gleich optimal genutzt und holte mit seinem Doppelpartner Gabor Mathe bei den AO25 DeafChampionships in “Down Under” sensationell den Turniersieg. Ein echter Meilenstein in der Karriere der Athleten.

Live in Wien erleben

Wer die beiden Australian-Open-Stars und Weltklasse-Tennis live sehen möchte, der hat in Hietzing jederzeit die Möglichkeit dazu. Die Saison startet in wenigen Wochen. Und Kargl und Mathe schlagen in der höchsten Wiener Tennisliga für den Ober St. Veiter Tennis-Club auf. Kostenloses Mitfiebern bei Weltklassesport ist möglich. Der Meisterschaftsstart ist am 26. April um 13 Uhr am Jennerplatz 25 im 13. Bezirk. Alle weiteren Infos online: OTC Tennis

Für das Wiener Bezirksblatt berichtet Nina Pölkhofer

Hier Szenen aus dem Tennis-Leben von Mario Kargl als Spieler und Trainer (Bilder: Mario Kargl):