DAS PHANTOM DER OPER im Raimund Theater

Bereits im März wurden über 120.000 Tickets verkauft – bis Ende Juni gibt es nur mehr wenige Restkarten. Aus diesem Grund spielen die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, das Stück erstmals auch im Juli und der Vorverkauf für alle Vorstellungen ab Anfang September 2024 ist auch bereits gestartet!

Erfolgreichstes Musicals aller Zeiten

Die Originalproduktion von DAS PHANTOM DER OPER zählt mit insgesamt mehr als 160 Millionen Besucherinnen in Produktionen in 46 Ländern, 192 Städten in 21 Sprachen und als Gewinner von über 70 der wichtigsten Theaterpreise (darunter 4 Olivier Awards, 7 Tony Awards, 7 Drama Desk Awards und 5 Outer Critic Circle Awards) zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten.

Packende Leidenschaft

Es erzählt die bekannte, spannende und geheimnisvolle Geschichte des Phantoms, das in den unheimlichen Katakomben der Pariser Oper lebt, und seiner großen Liebe zu der jungen Sängerin Christine Daaé. Die ursprüngliche Broadway- Produktion brach letztes Jahr am Ende ihrer 35-jährigen Laufzeit alle Kassenrekorde, die Londoner Produktion befindet sich im 38. Jahr.

Der legendäre Kronleuchter und weltbekannte Melodien

Internationale Kritikerinnen schwärmen, die Neuproduktion von Cameron Mackintosh sei “größer und besser als je zuvor”. Die Inszenierung beeindruckt mit vielen spektakulären Spezialeffekten – darunter der legendäre Kronleuchter -, der beliebten Geschichte und der

atemberaubend romantischen Musik von Andrew Lloyd Webber, mit allen weltbekannten Songs wie u.a. „Die Musik der Dunkelheit”, „Denk an mich“, „Das Phantom der Oper“, “Mehr will ich nicht von dir” oder “Maskenball” – mit einem großen Ensemble, selbstverständlich

begleitet vom VBW-Orchester ebenfalls in großer Besetzung. Die VBW präsentieren im Raimund Theater einen aufwändig inszenierten und in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Musical-Abend voll großer Emotionen, unsterblicher Liebe und packender Leidenschaft, den

man keinesfalls verpassen sollte.

DAS PHANTOM DER OPER täglich außer montags im Raimund Theater (Wallgasse 18-20, 1060 Wien)