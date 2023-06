Das sind die großen Baustellen im Sommer

Gut funktionierende Öffis, der Ausbau des Radwegenetzes und mehr Grün sind wichtige Faktoren zur Erreichung der Klimaziele der Stadt Wien. Das zeigt sich auch an den großen Projekten des Baustellensommers 2023.

Sanierung Aspernbrücke

Die Aspernbrücke verbindet die Innere Stadt und die Leopoldstadt und ist eine der besonders frequentierten Donaukanalbrücken. Im Zuge der Generalinstandsetzung erhält sie eine neue Brückenausrüstung, der Korrosionsschutz und Betonteile werden erneuert. Gleichzeitig wird als Teil des Mega-Radhighways ein Zweirichtungs-Radweg von der Aspernbrücke über die Aspernbrückenstraße und Praterstraße auf einer Länge von 900 Meter errichtet. Die Hauptbauarbeiten beginnen am 4. Juli, ab dann werden auch die Verkehrsmaßnahmen wirksam. Während der Arbeiten bleiben jeweils zwei Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrecht. Von der Brücke führen zwei Linksabbiegestreifen in die Untere Donaustraße, die Geradeausrelation in die Aspernbrückenstraße entfällt. Das Einbiegen in die Aspernbrückenstraße und eine eingeschränkte Zufahrt bis Nestroyplatz ist von der Unteren Donaustraße möglich. Die Einfahrt in die Praterstraße ist vom Praterstern aus ebenfalls eingeschränkt möglich. Je Fahrtrichtung steht grundsätzlich ein Fahrstreifen zur Verfügung, zum Teil wird lokal umgeleitet. Die Zufahrtsmöglichkeit für Anrainer und Einsatzfahrzeuge bleibt erhalten. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis ins 4. Quartal 2024, Vorarbeiten der Wiener Linien zur Abdichtung der Aufnahmegebäude bei der U1-Station Nestroyplatz laufen bereits.

Arbeiten am Franz-Josefs-Kai

Seit 2021 erhält die U4-Tunneldecke in diesem Bereich neue Feuchtigkeitsabdichtungen, heuer abschließend zwischen Salztorbrücke und Augartenbrücke. Im Juli und August werden die Verkehrsmaßnahmen angepasst und jeweils zwei Fahrstreifen für die Arbeiten verwendet. Daher kommt es zu wechselnden Verkehrsführungen. Mitte August wird für rund eine Woche die Einmündung Ring auf einen Fahrstreifen eingeschränkt sein. Im September wird die Oberfläche wieder hergestellt, das Bauende ist für 2. Oktober geplant.

Großvorhaben Sanierung Westausfahrt

Die Westausfahrt wird beginnend bei der Hütteldorfer Brücke stadtauswärts bis zur Stützmauer Grünauerbach für die Dauer von rund einem Jahr saniert. Vor allem die Tragwerke der Nikolaibrücke weisen mittlerweile starke Zeitschäden auf. Der Verkehr wird ab 11. Juli über einen Gegenverkehrsbereich auf Seite des 13. Bezirks umgeleitet, je Fahrtrichtung stehen immer zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Das Abbiegen von der Brauhausbrücke in die Wientalstraße (vom 14. Bezirk kommend) ist auf Baudauer nur stadtauswärts möglich. Für Radfahrer gibt es ebenfalls eine beschilderte Umleitung, da der Radweg entlang des Wienflusses teilweise für die Arbeit an den Tragwerken und die Baustellenlogistik in Anspruch genommen werden muss. Das Naherholungsgebiet Wienfluss bleibt jedoch – auch für Fußgänger – zugänglich. Im Sommer 2024 wird die Westausfahrt wieder für den Verkehr freigegeben.

Arbeiten in Hadikgasse und bei Kennedybrücke

Von der Phillipsgasse bis zur Nisselgasse und Plateau Kennedybrücke arbeiten die Stadt, Wiener Wasser und die Wiener Linien aufeinander abgestimmt am Erhalt und der Erneuerung der Infrastruktur. Teilweise sind dazu Nachtarbeiten erforderlich. In der Hadikgasse stehen zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Linksabbiegemöglichkeit nach Hietzing wird grundsätzlich aufrechterhalten, der Abbiegestreifen am Gleis muss jedoch arbeitsbedingt entfallen. Die verkehrswirksamen Arbeiten beginnen am 3. Juli, die Fertigstellung ist für Ende August vorgesehen.

Umfangreiche Gleiserneuerungen

Die Wiener Linien erneuern in den Monaten Juli und August Gleisanlagen und Weichen im Umfeld von Plateaus und Gürtelquerungen. Gearbeitet wird in den Bereichen Josefstädter Straße/Lerchenfelder Gürtel, Währinger Straße und Liechtenwerder Platz/Augasse. Dabei kommt es zur Einengung auf zwei Fahrstreifen am Gürtel tagsüber, bei teilweisen Nachtarbeiten auf einen Fahrstreifen. Die Arbeiten rund um den Europaplatz laufen bereits und werden am 16. Juli enden.

Die Gleise und Weichen samt Gleistrageplatte in der Thaliastraße rund um das Plateau Maroltingergasse müssen aufgrund ihres Verschleißzustandes erneuert werden. Ab 4. Juli wird es in diesem Bereich abschnittsweise zu Sperren kommen. Da bestimmte Arbeiten nur in der betriebsfreien Zeit möglich sind, kommt es teils zu Nachtarbeiten. Das geplante Bauende ist der 8. Oktober.

Verbesserung der Radinfrastruktur

Nach den Wasserrohrlegungen beginnt am 4. Juli am und um das Plateau Adalbert-Stifter-Straße/Dresdner Straße in der Brigittenau die Errichtung eines Zweirichtungradweges und eine Fahrbahninstandsetzung. Die Fahrrelationen bleiben mit Ausnahme des Linksabbiegens von der Dresdner Straße in die Adalbert-Stifter-Straße aufrecht, als Ersatz dafür gibt es eine örtliche Umleitung. Das Bauende ist voraussichtlich der 3. September. In der Donaustadtstraße von Neuhaufenstraße bis Lange Allee wird bis Dezember dieses Jahres ein baulich getrennter Zweirichtungsradweg hergestellt. Der Ausbau der Breitenleer Straße von Kagraner Platz bis Ludwig-Reindl-Gasse mit lichtsignalgeregelten Kreuzungen, Bus- und Radfahrstreifen, neuen Gehsteigen und Grünstreifen dauert noch bis November 2023. Voraussichtlich im Juli und August entfällt arbeitsbedingt der Rechtsabbiegestreifen bei der Kreuzung Breitenleer Straße/ Kagraner Platz.Im Süden Wiens haben in der Anton-Baumgartner-Straße im Abschnitt von Altmannsdorfer Straße bis Schwarzenhaidestraße im Juni die Rohrerneuerungen begonnen. Danach wird im August bis Schulbeginn die Fahrbahn instand gesetzt. Die Anton-Baumgartner-Straße wird in Richtung Schwarzenhaidestraße als provisorische Einbahn geführt, in die Gegenrichtung wird der Verkehr entsprechend umgeleitet. Wie gewohnt, werden auch in diesem Jahr auf der Wiener Gürtel Straße örtlich Betonfelder saniert. Das führt zu lokalen Einschränkungen am Inneren Gürtel im Bereich der Bezirke 3 bis 9, beginnend Höhe Fasangasse bis Liechtenwerder Platz.

Klimafreundliche Straßenumbauten

Auf der Linken Wienzeile von Nevillebrücke bis Wackenroderbrücke entsteht bis Ende August eine Grünfläche mit Baumbepflanzung. Neue Baumscheiben werden auch im Zuge der Fahrbahnsanierung in der Ketzergasse von Karl-Sarg-Gasse bis Brunner Straße errichtet. Die örtliche Verkehrsführung wird weiträumig durch Avisotafeln angezeigt. In Margareten wird bereits am Entstehen des Klimaboulevards Reinprechtsdorfer Straße gearbeitet. Die Arbeiten dauern 2023 bis Jahresende. Es empfiehlt sich den Bereich örtlich zu umfahren.

Klimaschutzprojekt U-Bahn-Ausbau

In den Monaten Juli und August werden in Zusammenhang mit den Arbeiten am Linienkreuz U2xU5 im Bereich der Unterführung Matzleinsdorfer Platz wieder zu einer Fahrstreifeneinengung mit Einrichtung eines Gegenverkehrsbereichs kommen. Je Richtung steht ein Fahrstreifen zur Verfügung. Am Friedrich-Schmidt-Platz ist eine vorübergehende Einengung für die Abdichtungsarbeiten für die U2-Station Rathaus notwendig.