Das Tagpfauenauge ist der Schmetterling des Jahres

Bei der Wahl zum Schmetterling des Jahres, ausgerufen durch die BILLA Stiftung Blühendes Österreich und die NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“, gibt es einen klaren Sieger: Das Tagpfauenauge!

2.555 Personen haben am Schmetterlingsvoting teilgenommen und ihren Favoriten aus 125.000 Schmetterlingen, gemeldet 2023 im Citizen Science Projekt „Schmetterlinge Österreichs“, gewählt. Mit mehr als 30.000 Nachweisen auf „Schmetterlinge Österreichs“ ist das Tagpfauenauge die zweithäufigste Art Österreichs. Auf Platz 2 liegt im Voting der Segelfalter und auf Platz 3 der nicht minder schöne Aurorafalter.

„Das Tagpfauenauge ist ein wahrhaft würdiger Schmetterling des Jahres 2024, nicht nur umwerfend schön, sondern zum Glück auch noch eine wenig gefährdete Art. Dies bedeutet, dass sie auch wirklich noch von allen Schmetterlingsfans bewundert und gefördert werden kann. Mit Brennnesseln im Garten als Nahrungspflanze für die Raupe kann der Falter mit etwas Glück schon bald zum Mitbewohner werden“, erläutert Peter Huemer, Vorstand Blühendes Österreich.

Das Projekt

Die Erforschung, Dokumentation und Digitalisierung der heimischen Falter mittels des erfolgreichen Citizen Science Projekts „Schmetterlinge Österreichs“ durch aktive Bürgerbeteiligung und mit wissenschaftlicher Begleitung ist ein europäisches Vorzeigeprojekt.

Die kostenlose Schmetterlingsapp.at samt dazugehöriger Desktopversion dient der wissenschaftlichen Erfassung der österreichischen Tagfalter. Über 50 Prozent der Tagfalter Österreichs sind laut Roten Listen gefährdet bis akut vom Aussterben bedroht.

Die Lebensräume der Schmetterlinge wurden nicht zuletzt durch landwirtschaftliche Intensivierung, die voranschreitende Zersiedelung und allgemein durch den drastischen Verlust artenreicher Blumenwiesen massiv eingeschränkt, ihr von der Öffentlichkeit bisher wenig beachtetes Verschwinden bezeichnen die Experten als klares Indiz für eine Schieflage des gesamten Ökosystems.

So kann man helfen

Egal ob Gartenbesitzerin oder Parkbesucher, ob Landwirt oder Bäuerin, ob Bergliebhaberin oder Wanderer oder einfach Naturfreund und Schmetterlingsfan – jeder Österreicher kann als Citizen Scientist einen Beitrag zur Erfassung des Bestandes der österreichischen Schmetterlinge leisten: Die App beinhaltet ca. 160 bestimmbare Tagfalterarten sowie 32 Nachtfalter und ermöglicht mit wenigen Klicks und ohne komplizierte technische Anwendungen das Melden von Schmetterlingsbeobachtungen.

Mittels einer integrierten Fotofunktion werden Fotos innerhalb von Sekunden in eine Galerie geladen und der Gemeinschaft und Forschung zugänglich gemacht. Die Nutzer tragen zusammen mit ihren Sichtungen und Fotos zum Aufbau der größten österreichischen Schmetterlingsgalerie bei. In weniger als einer Sekunde nach Erstellung eines Fotos und einer Sichtungsmeldung werden die Daten in einer Galerie online gestellt und können mit der Schmetterlingsgemeinschaft geteilt und diskutiert werden. Die Galerie ist sowohl in einer Desktopversion als auch am Smartphone sichtbar.

Die Leidenschaft, die Leistung und das Engagement jedes Nutzers werden sichtbar gemacht und ihre Meldungen wissenschaftlich ausgewertet.

Weitere Infos unter „Natur im Garten“