Innere Stadt: Bäume brauchen einfach mehr Platz!

Die Magnolienbäume auf und rund um die Kärntner Straße wachsen und gedeihen – so prächtig, dass sie jetzt mehr Platz benötigen.

Seit 2009 sorgen Magnolien für mehr Grünanteil in der City – und bringen die Innere Stadt jedes Jahr zum Erblühen. Doch die Stämme, der damals gepflanzten Bäume, haben mittlerweile einen Umfang von rund 60 cm und werden zu groß für die Abdeckung der Baumscheiben. Was als Schutz vor Verschmutzung gedacht war, engt die Baumstämme ein, manche stoßen inzwischen sogar an der metallenen Abdeckung an – Schäden an der Rinde und am Baum sind damit vorprogrammiert. Nun werden die Abdeckungen verkleinert und für die Bäume der nötige Platz geschaffen. Zusätzlich bekommen die Stämme schützende Gitter, wie es sie in der Rotenturmstraße bereits gibt.

Kostenfrage

Über die Maßnahmen wurde im Umweltausschuss unter dem Vorsitz von Sophie Valtiner beraten – die sich über das Ergebnis erfreut zeigt. Nur die Kostenfrage war eine zu klärende, denn bei 19 Bäumen geht das laut Bezirk „ordentlich ins Geld“: „Damit die Bäume auch in kommenden Jahren noch so üppig blühen können, hat der Bezirk nun 62.600 Euro bereitgestellt“, so Markus Figl, Bezirksvorsteher der Inneren Stadt.