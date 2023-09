Das waren die Bezirks Business Award Hernals

Feststimmung und ein volles Haus waren im Rahmen der „Langen Nacht des Bezirks“ am 20. September im Festsaal des Amtshauses Hernals angesagt. Im feierlichen Ambiente wurden die diesjährigen Preisträger der „Medical Awards“ und der „Business Awards“ des Wiener Bezirksblattes gewürdigt.

Sie hatten die meisten Stimmen beim der besten Betriebe des Bezirkes erreicht. „Ich gratuliere allen ausgezeichneten Unternehmen, die einen ganz wichtigen Beitrag für die Lebensqualität in unserem Bezirk leisten“, verkündete Bezirksvorsteher Peter Jaksch zu Beginn der Ehrung.

Gesundheit

Die siegreichen drei Betriebe aus dem Gesundheitsbereich: Das „Krankenhaus Göttlicher Heiland“, der größte Arbeitgeber des Bezirkes mit seinen 800 Mitarbeitern. Den Preis übernahmen Pflegedirektor Mag. Anton Kühnelt-Leddihn und Geschäftsführerin Mag. Michaele Latzelsberger. Ausgezeichnet wurden auch die „Wohnfühlärztin“ Dr. Sabine Dittrich mit ihrer Praxis in der Dornbacher Straße 63 sowie die „Servus Apotheke“ der Christoph Splichal KG in der Jörgerstraße mit ihrem neuen Online-Angebot. Den Preis übernahm Pia Splichal.

Kleinstbetriebe

Die Auszeichnungen für Kleinstbetriebe gingen an die nachhaltigen „Millet Friseure“ (Peter und Marianne) in der Hernalser Hauptstraße 181, an das „Teapleaseshop“ des Musikers und Teespezialisten Felix Okon in der Hernalser Hauptstraße 54 und dem Spezialisten für regionale Produkte (z.B. Schafberg Honig) des „Dornbacher-Grätzl-Greißler“ von Desiree Demmel-Ebinger in der Dornbacher Straße 101.

Kleinbetriebe

Für die Kleinbetriebe nahmen die Auszeichnungen Marion Dozkal-Kurz und Melanie Immervoll für den Spezialisten „Nora-Pure-Sport“ am Hernalser Gürtel entgegen, Christian Metzker wurde für seinen belebten Qualitäts-Fleischerbetrieb in der Mariengasse 7 ausgezeichnet, ebenso Alexander Hübler für seine „Kaffee-Konditorei Hübler“ am Lorenz-Bayer-Platz 19 mit 120 Sitzplätzen und 25 Mitarbeitern. Bezirkschef Jaksch: „Und er hat auch noch die besten Brötchen von ganz Wien!“

Großbetriebe

Last not least, die ausgezeichneten Großbetriebe: Den 3. Platz verteidigte die Werbeagentur „Limesoda“. Andrea Juritsch und Anna Menth übernahmen die Auszeichnungen. Den 2. Platz eroberte DAS Rechtsschutz und der verdiente 1. Platz der Leserbewertung ging einmal mehr an den Hernalser Schnitten Produzenten „Manner“. Karin Steinhart, die charmante Kommunikationschefin des Hauses übernahm die Auszeichnung!

©Stefan Burghart