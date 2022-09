Am 8. September fand in Penzing die Verleihung der Bezirks Medical und Bezirks Business Awards 2022 statt.

Es war ein Abend, wie er sein soll. Kühlere Temperaturen, ein voller Festsaal in der Hütteldorfer Straße und strahlende Gesichter. So fiel der Hausherrin, Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner, leicht, die Begrüßungsworte zu sprechen: „Herzlich willkommen in unserem so vielfältigen und schönen Penzing. Ich gratuliere allen Preisträgern ganz herzlich.“ Dem schloss sich auch Hypo-Landesbank-Vertreter Stefan Hermann und WIENER BEZIRKSBLATT-Chefredakteur Hans Steiner an. „Der Bezirks-Business- und Medical-Award ist eine Win-Win-Win-Situation“, so der WBB-Boss, „gut für den Bezirk, gut für die ausgezeichneten Institutionen und Betriebe, gut für unsere Zeitung.“



BEZIRKS MEDICAL AWARDS 2022



Medizinische Einrichtung Vertreten durch: Tierarzt Wien West Dr. Maurizio Colcuc Pflege Baumgarten Leitende Direktorin & Leiterin des Pflegedienste Dr.in Elisabeth Tuma,

Ärztliche Leiterin Dr. Ruthild Keine,

Bereichsleiterin Pflege Annemarie Moser,

Vorstandsressort Kommunikation Wiener Gesundheitsverbund Mag. Christoph Mierau FLORA APOTHEKE Mag.pharm. Veronika Wehrstein

BEZIRKS BUSINESS AWARDS 2022.



Ausgezeichnete Unternehmen Kategorie/ Anzahl Mitarbeiter Platzierung Handelshaus Wedl mehr als 50 1 Piatnik mehr als 50 2 Gans GmbH von 10 bis 49 1 Velobis von 10 bis 49 2 Gasthaus Mariabrunn von 10 bis 49 3 Rebel Meat GmbH bis 9 1 Stubenvoll Immobilien bis 9 2 Allerhand, was Handwerk kann! bis 9 3

