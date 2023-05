Das war’s: Rendi-Wagner tritt nach 4,5 Jahren zurück!

Nach dem dritten Platz bei der SPÖ-Mitgliederbefragung zieht sie die angekündigte Konsequenz: Sie verlässt den Steuersitz der Sozialdemokraten. Den sie allerdings seit dem 24. November 2018 nie überzeugend innehatte.

Mit 31,3 % der Mitgliederstimmen belegte sie hinter Hans-Peter Doskozil (33,7 %) und Überraschungsmann Andreas Babler (31,5 %) nur den dritten Platz. Für viele eine „Blamage“ – nicht einmal vier Ex-Bundeskanzler, zwei Bürgermeister, ein Bundespräsident und die starke Wiener Landespartei haben der umstrittenen Vorsitzenden helfen können. Und sie hat ja angekündigt, bei einer Niederlage – alles außer Platz eins – sofort gehen zu wollen. Insofern war die heutige Erklärung erwartet worden.

Pam dankt ihrem Team

Also sprach Pamela Rendi-Wagner, die Ärztin, die nie zur überzeugenden Politikerin wurde, um 9:30 Uhr in die Mikrofone: „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken – jede Stimme, die abgegeben wurde, war eine richtige und wichtige Stimme. Mein besonderer Dank gilt meinen Unterstützern und meinem wunderbaren Team. Auch wenn das Ergebnis der Mitgliederbefragung ,arschknapp’ war, werde ich nicht mehr beim Parteitag kandidieren. Und ich werde mithelfen, für eine geordnete Ablöse zu sorgen.“ Sie hat Andreas Babler heute zu den Parteiberatungen eingeladen: „Es ist wichtig, dass wir Geschlossenheit und Einigkeit zeigen. Wer immer in Zukunft an der Spitze ist: Er muss dafür sorgen.“

Wie geht‘s weiter?

Doch wer beerbt nun Rendi-Wagner? Burgenlands Landeshauptmann Doskozil wurde Erster – aber viel knapper als erwartet. Daher ist anzunehmen, dass Babler die kleine Chance ergreifen wird und beim Parteitag am 3. Juni zur Kampfabstimmung gegen Dosko antritt. Und Beobachter geben ihm gute Chancen, da viele „Linke“, vor allem in der Wiener SPÖ, den Traiskirchner Bürgermeister wählen könnten. Manche wohl aus „Rache“ für die Kritik an Rendi-Wagner. Doch wie heißt es so schön: Abgerechnet wird am Schluss. Jene Delegierten, die schon an die Nationalratswahl 2024 denken, können ebenso zum „neuen starken Mann“ Doskozil tendieren. Alles ist offen in der Bundes-SPÖ.