Dauerbetrieb fürs Christkind: 1,56 Millionen Pakete am Tag

Die Post und das Christkind sind in dieser festlichen Zeit im Dauereinsatz: In den letzten Tagen wurden mehrfach über eine Million Pakete transportiert. Der Dezember 2024 setzte mit einem Rekord von 1,56 Millionen Paketen an einem einzigen Tag sogar neue Maßstäbe. Zum Vergleich: An einem normalen Tag im Jahr 2024 werden rund 800.000 Pakete zugestellt.

„Mehr als 1,56 Millionen Pakete an einem einzigen Tag im Dezember sind ein absoluter Post-Rekord! Auch bei diesen hohen Sendungsmengen stellen wir die Pakete der Österreicher*innen rasch und zuverlässig zu – und das ganz nach Wunsch, etwa in die rund um die Uhr verfügbare Post-Station, mit Abstellgenehmigung an einen Wunsch-Platz oder sogar direkt ins Vorzimmer. Ich glaube, die Postler*innen dürfen sich wieder zu Recht als ‚Team Christkind‘ bezeichnen.“, sagt Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG.

Hohe Sendungsmengen bis Weihnachten erwartet

Die Österreichische Post rechnet auch in den kommenden Wochen mit einem Anstieg der Sendungsmengen. Bis Weihnachten erwartet das Unternehmen insgesamt rund 54 Millionen Briefe und Weihnachtskarten. Allein im Dezember sollen mehr als 20 Millionen Pakete zugestellt werden – ein Anstieg von über zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.