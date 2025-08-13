Landstraßen-Fest: Drei Tage Familien-Spaß mitten in Wien

Drei Tage lang verwandelt sich die Landstraßer Hauptstraße in eine bunte Festmeile für Groß und Klein. Beim 5. Landstraßenfest vom 21. bis 23. August erwarten Besucher Shows, Musik, Bastelspaß und Mitmachprogramm bei freiem Eintritt.

Was vor fünf Jahren als bunte Idee begann, ist heute ein Fixpunkt im Bezirk: Das Landstraßenfest feiert Jubiläum! Von Donnerstag, 21. August, bis Samstag, 23. August 2025, laden Wien Mitte The Mall, Thalia und das Center Wien Mitte zu einem dreitägigen Straßenfest mit freiem Eintritt. Die Landstraßer Hauptstraße wird zur Bühne für Shows, Konzerte, Lesungen, Bastelstationen und noch mehr. Das Beste daran: Das Programm ist auf Familien zugeschnitten und trotzdem für jedes Alter ein Erlebnis.



Mitmachen, Staunen, Lachen

Den Start macht täglich der Klassiker schlechthin: Kasperl & Co sorgen gleich mehrfach für Heiterkeit und laden Kinder zum Mitspielen ein. Mr. Happy verzaubert mit Magie, während Dr. Bubbles mit seiner Riesenseifenblasenshow Staunen hervorruft. Auch für Action ist gesorgt. Das Taekwondo-Showtraining, Grinberg-Training mit Alexander und Yoga mit den Stadtyogini bringen Bewegung ins Fest. Besonders beliebt bei den Kleinen sind die Mitmachlieder von La La La und das interaktive Theater Ole.

Musik und Tanz für alle

Wenn am Abend die Bühne den Rhythmus übernimmt, ist gute Stimmung garantiert. Die DJs von Radio Wien bringen die Landstraße zum Tanzen. Am Freitag gibt’s Live-Musik von den Donaupiraten, am Samstag rockt die Band Brennholz Rocks das Areal. Zum Abschluss tanzt am Samstag die Tanzschule Kraml auf – ein Höhepunkt, der nicht nur Fans der beliebten TV-Formate begeistert. Und wer lieber entspannen will, kann sich im Kino unter Sternen zurücklehnen.

Kultur, Kreativität und mehr

Neben Show und Musik punktet das Fest mit einem kulturellen Rahmenprogramm. Roswitha Wurm vom Roten Kreuz liest am Freitag für Kinder und Familien. Kreative Köpfe können sich außerdem bei Bastel- und Mitmachstationen austoben. Besonders sehenswert ist auch das Sunny Kindermusical am Samstag, liebevoll inszeniert und mitreißend für Groß und Klein. Wer vom 21. bis 23. August Zeit hat, sollte sich dieses Familienhighlight mitten im 3. Bezirk nicht entgehen lassen!

Wo? Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Mehr Infos & Detail-Programm: www.wienmitte-themall.at