Auf den Donauwellen in den Hafen der Ehe

Eine Hochzeit ist ein besonderes Ereignis im Leben eines Paares und sollte unvergesslich bleiben. Die DDSG Blue Danube bietet Paaren jetzt die Möglichkeit, ihre Traumhochzeit auf einer romantischen Schifffahrt auf der Donau zu feiern.

Hochzeiten stark im Trend

Laut Statistik Austria wurden 2021 41.111 Paare in Österreich getraut und 1.401 eingetragene Partnerschaften registriert, davon wurden 40 Traumhochzeiten an Bord der DDSG-Blue-Danube-Flotte gefeiert. Darunter auch ein Promi-Paar.

„Die Location ist für die Traumhochzeit auch unter den heimischen Promis beliebt: Zuletzt durften wir die Miss Europe Beatrice Körmer und ihren Heimo Turin im Juli 2022 auf der MS Admiral Tegetthoff bei der Eheschließung begleiten.“, so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.

Eine vorbeiziehende Kulisse

Eine stillstehende Location kann jeder. Eine Kulisse die sich von Sekunde zu Sekunde ändert, ist hingegeben etwas Besonderes. Ob in der idyllischen Weinberglandschaft im Weltkulturerbe Wachau oder im urbanen Wien mit seinen historischen Gebäuden am Donaukanal oder entlang der Donau dem Sonnenuntergang entgegen. Wer sich dieses Jahr noch das Eheversprechen geben will, der hat jetzt noch die Chance auf einen freien Termin für seine Traumhochzeit auf einem der sieben Schiffe.

Das Ja-Wort an einem besonderem Tag

Prinzipiell kann auf der Flotte der DDSG Blue Danube jeden Tag geheiratet werden. Jedoch ist ein spezielles Datum wie der 23. Februar 2023 für viele Paare essentiell. Ob es daran liegt, dass es optisch schön aussieht oder man sich dadurch den Tag gut merkt, sei dahingestellt. Kurzentschlossene haben sogar noch die Möglichkeit dieses beliebte Datum für ihren schönsten Tag im Leben zu reservieren.

Mehr Infos unter ddsg-blue-danube.at/charter/hochzeit-am-schiff