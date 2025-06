Jetzt für das Eröffnungskomitee des Wiener Opernballs 2026 bewerben!

Für viele junge Tanzbegeisterte ist es ein unvergesslicher Moment: der feierliche Einzug als Debütantin oder Debütant beim Wiener Opernball.

Wenn am 12. Februar 2026 die nächste Ausgabe des wohl berühmtesten Balls der Welt über die Bühne der Wiener Staatsoper geht, gehört dieser Augenblick wieder ganz den Paaren des Eröffnungskomitees. Wer zwischen 18 und 25 (Damen) bzw. bis 29 (Herren) Jahre alt ist und sehr gute Linkswalzerkenntnisse mitbringt, kann sich jetzt seinen Platz auf dem Parkett sichern.

Jetzt bewerben: Tanzt euch ins Rampenlicht

Die Bewerbungsphase für das Eröffnungskomitee ist bereits gestartet und läuft noch bis zum 17. September 2025. Interessierte Paare melden sich einfach über das Online-Formular an. Wichtig ist: Beide Partner:innen dürfen noch nie am Wiener Opernball als Teil des Eröffnungskomitees teilgenommen haben.

Wer kann mitmachen?

Willkommen sind Tanzpaare aus ganz Österreich – aber auch internationale Bewerbungen sind ausdrücklich erwünscht. Voraussetzung sind ausgezeichnete Linkswalzer-Fähigkeiten und ein hohes Maß an Taktgefühl. Am Ballabend müssen die Teilnehmer:innen volljährig sein, wobei für Damen die Altersgrenze bei 25, für Herren bei 29 Jahren liegt.

Vortanzen oder Video – der Weg zur Staatsoper

Für Paare aus der Umgebung Wiens (bis zu zwei Autostunden entfernt) findet das verpflichtende Vortanzen am 11. Oktober 2025 in der Wiener Staatsoper statt. Wer von weiter her anreist – ob aus anderen Bundesländern oder dem Ausland – kann entweder ebenfalls zum Vortanzen erscheinen oder ein aussagekräftiges Video einreichen, das die tänzerischen Fähigkeiten dokumentiert.

Ein besonderes Erlebnis für ein besonderes Jahr

Der Wiener Opernball ist weit mehr als nur ein gesellschaftliches Großereignis. Er ist ein Symbol österreichischer Ballkultur, Glamour und Eleganz – und das Eröffnungskomitee steht im Zentrum dieses Zaubers. Für viele ist es der Beginn einer unvergesslichen Nacht – und eine Erinnerung fürs Leben.

Jetzt ist der perfekte Moment, um Teil dieser Tradition zu werden. Also: Walzerschritte üben, Bewerbung ausfüllen und Bühne frei für euren großen Auftritt!

Weitere Infos und das Bewerbungsformular gibt es auf der offiziellen Webseite des Wiener Opernballs.