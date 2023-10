Ottakring: Anrainer über „Schandfleck“ empört!

Irgendwann reicht‘s wirklich: Seit vielen Jahren ist das Eckgebäude am Schuhmeierplatz eine unansehnliche Baustelle. Und sie wird immer größer und hässlicher. Wir haben uns die Hintergründe angesehen.

Seit mehr als sechs Jahren ist das Eckgebäude am Schuhmeierplatz ein Schandfleck. Ironischerweise haben es jene Besucher, die im Gastgarten des „Cafés Schuhmeier“ sitzen, genau im Blick. War doch das Café-Gebäude ebenso über Jahre eine unansehnliche Baustelle. Heute ist es ein „Schmuckkasterl“.

Nichts passiert

Im Gegensatz zum „hässlichen Eck“. Im Oktober 2017 berichteten wir: „Der Besitzer des Lokals erklärt dem WBB: ,Wir haben keine genauen Pläne für den Umbau, warten einmal ab …‘“ Ausgeschrieben war ein 600-m2-Lokal. Dann unser Bericht im April 2020: „Jetzt werden vier Geschäftslokale angeboten!“ Da war nur das Erdgeschoß mit Brettern vernagelt.

Unansehnliche Riesen-Baustelle

Und heute? Sind Erdgeschoß und drei Stockwerke eine unansehnliche Riesenbaustelle. Zu der uns ein Leser sagt: „Vor drei Jahren begann eine Baufirma mit Renovierungs­arbeiten, innen wurde ausgehöhlt und es wurde begonnen, aufzustocken.“ Seit einem Jahr scheint aber alles stillzustehen. Der Bezirk kann in dem Fall nichts machen, es heißt, dass es „eine aufrechte Baubewil­ligung“ gebe. Alles mag also rechtens, aber deswegen nicht in Ordnung sein … Jedenfalls hat die Behörde beide Augen auf dem Projekt – genauso wie die erzürnten Anrainer.