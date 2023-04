Der 18. Mai ist ein großer Tag für kleine Golfer

Am 18. Mai sind alle Sportbegeisterten eingeladen, den Minigolf-Schläger zu schwingen. Der Favoritner Bahnen Golf-Club Union Rot-Gold lädt zum Minigolftag in die Franz-Koci-Straße 3 ein.

Früh übt sich, wer ein Meister werden möchte und dabei kommt es nicht auf die Größe an. Eine ideale Gelegenheit Minigolf zu spielen bietet sich am 18. Mai in der Franz-Koci-Straße 3 in Favoriten. Der Bahnen Golf-Club Union Rot-Gold, eine der schönsten Anlagen Österreichs, lädt nämlich zum Minigolftag.

Wer ab 11 Uhr vorbei kommt, kann sogar mit Profi-Spielern trainieren. Sie zeigen, wie man den Schläger richtig hält, wo man den geeigneten Ball platziert und wie man diesen zielsicher abschlägt. Die besten Spieler schaffen es, die 18-Loch-Anlage mit 30 Schlägen und weniger zu spielen. Anfänger brauchen wohl 45 Schläge und mehr – aber wer weiß, ob an diesem Tag nicht ganz besondere Talente entdeckt werden. Bei einem kleinen Turnier kann man sich messen und dabei auch Preise gewinnen. Die Besten des Tages werden auf dem Siegerpodest stehen. Nicht alle können gewinnen, aber der Spaß am Spiel ist garantiert und soll auch im Vordergrund stehen.

Der Eintritt ist übrigens frei – einfach vorbei kommen.

Gästeturnier am 8. Juni

Wer schon bald bei einem Turnier mitspielen möchte, kann sich am 8. Juni mit anderen Amateurspielern messen. An diesem Tag findet in der Franz-Koci-Straße 3 das alljährliche Gästeturnier statt. Ein Tipp für alle, die gewinnen wollen: Kinder und Jugendliche haben große Chancen auf das Siegerpodest. Abseits der Turniere, lädt der BGC Union Rot-Gold das ganze Jahr zum Minigolfspielen mit Freunden und der ganzen Familie ein. Die Saison ist eröffnet und kann weit über den Sommer hinweg bespielt werden. Wir wünschen allen: Gut Schlag!

Mehr Infos gibt es unter www.rotgold.at