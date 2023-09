Fußballkäfig wird im 15. Bezirk zur Livebühne

Wiens Fußballkäfige sind aus dem sozialen Zusammenleben nicht wegzudenken. Hier setzt der Kulturverein ARGE Henriette unter dem Motto „reframe your cage“ an: Mit den Käfigkonzerten verwandelt er öffentliche Sportstätten in Bühnen für die Grätzl-Community und die Kunst- und Kulturszene. Nächster Termin ist am 28. September im 15. Bezirk.

Der Verein ARGE Henriette bespielt urbane Plätze, seine Käfigkonzerte stehen im Zeichen von kultureller Vielfalt. In Workshops vor Ort erlernen Interessierte, wie sich nahezu jeder Gegenstand mit Hilfe technischer Tools und Tricks als Musikinstrument nutzen lässt. Auf Basis dieser kreativen Prozesse wird gemeinsam mit Künstlern und Performern ein Musikstück erarbeitet, das während des Käfigkonzerts vor Publikum aufgeführt wird. Die Workshopteilnehmenden kommen diesmal in Kontakt mit Musikern der Wiener Symphoniker, des zeitgenössischen Musikensembles „Studio Dan“ und mit dem Rapper BenJo.

Konzert am 28. September

Neben dem in Workshops erarbeiteten Musikprogramm gibt es diesmal ein Konzert der Gruppe „Symphonic Brass Hip-Hop Project“, die einen Crossover zwischen Klassik und Hip-Hop in den Käfig bringt. Den Abschluss des Abends macht die Künstlerin, Musikerin und Aktivistin CHRISTL. Ihre Musik bewegt sich stilistisch zwischen Soul und moderner Popkultur.

Datum: 28.September, 19:30 – 21:00 Uhr

Ort: Wieningerplatz, 1150 Schlechtwetter: Westbahnstudios / Preysingergasse 5,

Führung und Ausstellung

Wie immer bei den Käfigkonzerten wird auch das räumliche Umfeld des Veranstaltungsortes miteinbezogen. So gibt es eine Führung durch das nahe gelegene Westbahnpark-Areal und die Ausstellung „Käfigstories“ im neu eröffneten „Stadtraum Mitte 15“. Dort werden fotografische Arbeiten, Podcasts und filmische Beiträge über die vielen gesellschaftlichen Aspekte der Fußballkäfige Wiens gezeigt.#

Datum: 28.September, 18:00 – 19:30 Uhr

Treffpunkt: Glasfabrik

Felberstraße 3, 1150 Wien, Österreich

Virtueller Fußballkäfig

Für alle, die bei den letzten Käfigkonzerten nicht dabei sein konnten, gibt es ab sofort einen eigens geschaffenen, virtuellen Fußballkäfig, in dem vergangene Live-Performances abgerufen werden können. Der Filmemacher Manuel Molzer hat dafür die Konzerte von Dorian Concept & Lukas König, Elis Noa, KeKe oder EsRap aufgenommen. Zusätzlich sind im virtuellen Fußballkäfig alle dokumentarischen Arbeiten und die Hintergründe der Veranstaltung digital erfahrbar. Der virtuelle Fußballkäfig kann über kaefigkonzerte.at besucht werden.