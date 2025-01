Prost! Gleis//Garten lädt zum Vienna Kraft Bier Festival

Im Gleis//Garten, dem ersten Foodmarket Wiens, findet am 21. und 22. Februar das Vienna Kraft Bier Festival statt und verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Bier-Enthusiasten.

Aufgrund des großen Erfolges im Vorjahr geht das Vienna Kraft Bier Fest in der ehemaligen Remise der Badner Bahn im 12. Bezirk in die nächste Runde. Darauf muss man anstoßen, denn das Vienna Kraft Bier Festival bringt nicht nur neue und seltene Biere nach Österreich, sondern vereint auch Craft Bier Pioniere mit internationaler Reputation an einem Ort. Bei diesem Highlight für alle Bierliebhaber versammelt sich am 21. und 22. Februar 2025 die Community, um die Vielfalt und Kreativität der Craft-Bier-Szene zu feiern.

Abwechslung garantiert die bunte Vielfalt an Produkten von regionalen Privatbrauereien bis hin zu internationalen Spitzenbrauereien aus Skandinavien und Großbritannien. Neben den internationalen Größen werden auch einige der interessantesten unabhängigen Wiener und österreichischen Brauereien ihre innovativen Kreationen vorstellen. Besucher können in dieser breiten Auswahl schwelgen, neue Geschmackswelten entdecken und mit den Braumeistern fachsimpeln. Also dann: Prost!

Zwei Tage voller Genuss

Im Oktober 2024 feierte der junge Gastro-Tempel in der historischen Halle mit alten Gleisanlagen, Olivenbäumen, Palmen und einer beeindruckenden Holzdecke sein einjähriges Bestehen. Die hauseigene Brauerei Vienna Kraft verhalf dem Gleis//Garten schon in der Anfangsphase zur Auszeichnung als bestes Bierlokal Wiens. Der Gleis//Garten wird an diesen zwei Tagen zur Bühne für Genuss und Begegnung in einer coolen und entspannten Atmosphäre. Dazu wird mit Livemusik so richtig zur Party eingeheizt.

Neun verschiedene Essensstände mit Heurigenschmankerln, raffinierten Burgern, echter italienischer Pizza, asiatischen Köstlichkeiten und vielem mehr bieten kulinarische Vielfalt, während die Vienna Kraft Brauerei mit ihren eigenen Bieren herausfordert: Können sie sich mit den internationalen und österreichischen Bierstars messen?

Vienna Kraft Bier Fest:

‍Freitag, 21. Februar 2025, 15:00 – 22:00 Uhr

Samstag, 22. Februar 2025, 11:00 – 24:00 Uhr

Ort:

Gleis//Garten, Eichenstraße 2, 1120 Wien (gut erreichbar mit den Straßenbahnlinien 6, 18, 62 und der Badner Bahn)

Mehr Infos unter www.gleisgarten.com/vienna-kraft-bier-fest