Der Hüpfer in Liesing springt ab April noch weiter

Geschenk zum zweiten Geburtstag: Mit 2. April verdoppeln Wiener Linien und Wiener Lokalbahnen Verkehrsdienste das Bediengebiet des On-Demand-E-Busses in Liesing.

Als Pilotprojekt gestartet, wird der WienMobil Hüpfer bereits seit Frühjahr 2022 erfolgreich im 23. Bezirk getestet; mittlerweile ist der E-Bus auf Abruf auch in der Donaustadt unterwegs. Zum zweijährigen Jubiläum des Betriebsstarts wird das Gebiet des Hüpfers in Liesing auf 11 km2 erweitert und damit nahezu verdoppelt.

Künftig wird der Hüpfer auch das Areal rund um die Stationen Siebenhirten (U6), Liesing und Atzgersdorf (beide S-Bahn) abdecken. Der elektrisch betriebene, rollstuhlgerechte Kleinbus kann künftig von 340 Haltepunkten wie gewohnt an Werktagen (Montag bis Freitag) von 7 bis 19 Uhr kostenlos via App am Smartphone gebucht werden.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof begrüßt die Erweiterung: „Der Hüpfer ist die ideale Ergänzung zum übrigen Angebot der Wiener Linien. Mit der Erweiterung gewinnt er noch weiter an Attraktivität. Ich lade die Liesingerinnen und Liesinger dazu ein, dieses gratis Angebot zahlreich zu nutzen!“

Das Mobilitätskonzept der Zukunft

Der klimafreundliche WienMobil Hüpfer wird im Rahmen eines Forschungsprojekts in verschiedenen Bezirken und zu verschiedenen Zeiten getestet. Für die Flächenbezirke stellt der On-Demand-E-Bus ein neues, alternatives Mobilitätskonzept dar, mit dem bereits bestehende Öffi-Infrastruktur noch besser genutzt und erschlossen werden kann.

Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien, erklärt: „Mit dem Hüpfer erschließen wir neue Gebiete und stellen Verbindungen zu wichtigen Öffi-Knotenpunkten her. Das zusätzliche Mobilitätsservice ist somit ein kostengünstiger und klimafreundlicher Ersatz für den privaten PKW – ideal für den Weg zur nächstgelegenen U-Bahn-Station, zum Supermarkt oder zur nächsten Freizeitaktivität.“

Nähere Infos zur Buchung, den Bediengebieten und den Haltepunkten: www.wienerlinien.at/wienmobil/huepfer