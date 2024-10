Der Kampf gegen Doppelmoral: Paul Lendvai im Wiener Rathaus

In einer Zeit, in der die liberale Demokratie zunehmend unter Druck steht, ist der Dialog über Heuchelei und Doppelmoral in der Politik wichtiger denn je. Paul Lendvai, angesehener Journalist und Autor, wird seine Perspektiven zu diesen drängenden Themen darlegen.

Paul Lendvai, ein renommierter Journalist und Autor, ist bekannt für seine Sachbücher über Österreich und Mitteleuropa, darunter der Bestseller „Über die Heuchelei“. Seine Arbeit wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen der Republik. Lendvai war Chefredakteur und Intendant des ORF und schreibt eine wöchentliche Kolumne für den „Standard“.

Vorlesung „Über die Heuchelei“

In seiner bevorstehenden Vorlesung wird Lendvai das Thema Heuchelei in der Politik behandeln. Er wird den Fragen nachgehen, warum die liberale Demokratie gefährdet ist und warum die Gefahr nationalistischer Diktaturen oft unterschätzt wird. Zudem erläutert er, warum der Kampf gegen Heuchelei und Doppelmoral in der Politik für die Verteidigung der Freiheit unerlässlich ist. Mit persönlichen Erfahrungen und konkreten Beispielen gewährt der Vortragende Einblicke hinter die Kulissen der Macht.

Durch den Abend führt Tessa Szyszkowitz, Journalistin, Autorin und Historikerin. Die Begrüßung wird von Veronica Kaup-Hasler, Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, übernommen.

Anmeldung:

Für die Teilnahme vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich, um die Organisation zu erleichtern. Der Livestream der Veranstaltung ist frei zugänglich und kann auch im Nachhinein angesehen werden.

Wann: Montag, 14. Oktober 2024, 19:00 Uhr

Wo: Festsaal des Wiener Rathauses