Der Lieblingsflohmarkt kehrt nach Meidling zurück

Der beliebte „lieblingsflohmarkt“ kommt an zwei Terminn wieder in den Festsaal Meidling! Vorbeischauen und durch tolle Spielsachen und kaum getragene Vintage-Mode stöbern!

Am 12. November und 9. Dezember ist es wieder soweit. In der Längenfeldgasse 13 im 12, Bezirk sucht Altes neue Besitzer. Am Vormittag von 10-13 Uhr füllt sich der Saal mit vielen Familien, die Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher und alles für Sport und Spiel kaufen und verkaufen. Eine riesige Auswahl an sehr gut erhaltener Baby-Erstausstattung zieht viele schwangere Frauen und Paare zum lieblingsflohmarkt, um sich gut und günstig mit Babystramplern, Stillkissen, Stoffwindeln, Babytragen, Tragetüchern, Kinderwägen und vielem mehr einzudecken.

Am Nachmittag von 15-18 Uhr gehts dann weiter für alle Fashionistas mit Damenmode, Schuhe, Stiefel, Handtaschen, Schmuck und Kosmetik. Das ist Thrift-shopping im Schnäppchenparadies für alle, die in angenehmer Atmosphäre einen chilligen Nachmittag verbringen wollen! So eine Vielfalt an tollen Klamotten und Markenwaren gibts nur am lieblingsflohmarkt-woman! Für Snacks und Getränke ist gesorgt!

Die Details

lieblingsflohmarkt – dein großer Kinder & Frauen Flohmarkt

12.November 2023

9. Dezember 2023

VHS Meidling (Festsaal)

Längenfeldgasse 13

1120 Wien

Uhrzeiten:

10-13 Uhr Baby-Kinder-Flohmarkt (Kinderkleidung, Spielzeug, Kinderbücher)

15-18 Uhr Frauen-Flohmarkt (Damenkleidung, Schuhe, Taschen, Schmuck)

2 Euro Eintritt für Besucher. viele Gratis-Parkplätze und Parkgarage ums Ecke (Steinbauergasse)! Buffet! Gute Öffi-Anbindung (U4/U6 Längenfeldgasse und 5min zu Fuß)!

Website www.lieblingsflohmarkt.at