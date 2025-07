45 Jahre Kläranlage: Erfolg für Umwelt und Klima

Die Grundsteinlegung der Wiener Kläranlage erfolgte bereits 1970 unter Bürgermeister Bruno Marek. Zehn Jahre später, am 30. Juni 1980, eröffnete Bürgermeister Leopold Gratz die damals größte Umweltinvestition der Zweiten Republik. Das Ziel: eine saubere Donau und eine bessere Lebensqualität für alle Wiener. Heute erstreckt sich die Anlage über 47 Hektar – größer als der Vatikan – und reinigt jährlich 200 Millionen Kubikmeter Abwasser mit mechanischen und biologischen Verfahren. Insgesamt wurden seit 1980 unglaubliche 8,7 Billionen Liter Abwasser behandelt, das ist das Doppelte des Attersees!

Hightech verbindet sich mit Klimaschutz

Die Anlage entwickelt sich stetig weiter: Zwischen 2000 und 2005 wurde eine zweite biologische Reinigungsstufe ergänzt. Der große Meilenstein folgte 2020 mit dem Abschluss des Projekts E_OS – Energie_Optimierung Schlammbehandlung. Seither gilt die Wiener Kläranlage als echtes Öko-Kraftwerk. Sie produziert aus Klärgas mehr Energie, als sie selbst verbraucht – ein Alleinstellungsmerkmal in Europa. Zusätzlich sorgt seit 2023 eine neue Großwärmepumpenanlage der Wien Energie dafür, dass aus gereinigtem Abwasser Fernwärme für über 100.000 Haushalte entsteht.

Frühwarnung: Abwasser als Gesundheitsradar

Neben Wasserreinigung und Energiegewinnung erfüllt die Kläranlage heute auch eine bedeutende gesundheitliche Funktion. Seit der Corona-Pandemie wird in Simmering ein europaweit beachtetes Abwassermonitoring betrieben. Dieses liefert wertvolle Daten zu Virusbelastungen – etwa SARS-CoV-2, RS-Virus oder Masern – und unterstützt so Wiens Gesundheitsbehörden in der Pandemievorsorge. Die ebswien beweist eindrucksvoll, dass moderne Infrastruktur weit mehr leisten kann als „nur“ Technik – sie ist heute auch Frühwarnsystem, Klimaschützerin und Garantin für sauberes Wasser in der Millionenstadt. 45 Jahre nach dem Start ist die Wiener Kläranlage ein Musterbeispiel für nachhaltige Stadtentwicklung. Mit Innovationsgeist, Verantwortung und Weitblick sorgt das Team der ebswien tagtäglich dafür, dass unser Wasser sauber bleibt – und Wien eine lebenswerte Zukunft hat.

Alle Infos, den Jubiläumsfilm und das Magazin klartext history gibt’s online unter www.ebswien.at