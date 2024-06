Der Liesingbach kehrt wieder zur Natur zurück

Ein weiterer Uferabschnitt des Liesingbachs im 23. Bezirk wurde zur Naturoase umgestaltet. Dafür wurden 16.000 m3 an Material versetzt und 68 neue Bäume gepflanzt.

Zurück zur Natur! Zu einer wahren Grünoase und einem ökologisch intakten Gewässer hat sich der Liesingbach in den letzten 20 Jahren auf seinen bereits renaturierten Abschnitten entwickelt. Der zweiten Hälfte des Liesingbachs steht das noch bevor: Im Rahmen des ökologischen Großprojektes „Integrativer Hochwasserschutz Liesingbach“ werden die restlichen noch verbauten 9,2 Kilometer des Liesingbachs schrittweise naturnah, grüner und sauberer. Die Renaturierungarbeiten laufen auf Hochtouren, zuletzt sorgt eine Aufweitung des Bachbettes auf Höhe der Hochwassergasse für 68 neue Bäume, verbesserten Hochwasserschutz und eine deutliche Aufwertung der Radroute direkt am Bachverlauf.

„Die Voraussetzung für einen lebhaften Bach ist seine ökologische Funktionsfähigkeit. Mit dem Mega-Renaturierungsprojekt an der Liesing geben wir Menschen, Tieren und Pflanzen ein Stück Natur zurück. Abwechslungsreiche Ufervegetation und neue Buchten entlang dieser einzigartigen Freizeitoase leisten einen wichtigen Teil zum innerstädtischen Klima- und Artenschutz. Gleichzeitig sorgen neue Erholungsinseln und eine Verbesserung der Radinfrastruktur für ein Freizeiterlebnis mit maximalem Erholungsfaktor“, so die für die Wiener Gewässer zuständige Stadträtin Ulli Sima.

Bis 2027 vollständig renaturiert

Seit 2020 laufen die Renaturierungsarbeiten für die zweite Hälfte des Liesingsbachs – zwischen Kaiser-Franz-Josef-Straße und Großmarktstraße, die abschnittsweise bis 2027 fertiggestellt wird.

Aktuell wird der „Bauteil 1“ bearbeitet, ein rund 3 km langer Abschnitt zwischen Großmarktstraße und Gutheil-Schoder-Gasse. Die Arbeiten starteten auf Höhe des Islamischen Friedhofs bei der Großmarktstraße, von dort geht es Stück für Stück bachaufwärts. Bis zum Herbst 2025 wird die Umgestaltung dieses Abschnittes abgeschlossen sein, die Renaturierungsarbeiten werden von der Fachabteilung Stadt Wien – Wiener Gewässer durchgeführt.

Neue Naturoase

Bei jedem Abschnitt der Renaturierung des Liesingbaches liegt der Fokus auf verbessertem Hochwasserschutz, mehr Natur sowie mehr Lebensqualität, zu sehen an der frisch fertiggestellten Ausweitung auf Höhe der Hochwassergasse: Um dem Liesingbach mehr Raum zur Entfaltung zu sichern, wurden insgesamt 16.000 m3 Material versetzt. Die Verbreiterung des Fließgewässers bietet nicht nur zusätzliche Lebensräume für Tiere und Pflanzen, sie führt auch zu einer deutlichen Verbesserung des Retentionsvolumens und somit einer Aufwertung des Hochwasserschutzes.

Im Zuge der laufenden Renaturierungsarbeiten wurden 68 Bäume wie Hainbuchen, Traubenkirschen und Ebereschen sowie über 30 Sträuchergruppen entlang des Uferabschnitts gepflanzt. Um für unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten innerhalb des Gewässers zu sorgen, wurden 50 „Raubäume“ und 30 Wurzelstöcke zur Lenkung des Flusslaufes im Liesingbach ausgebracht. Unter Raubäumen versteht man Bäume, die bewusst gefällt und anschließend gesichert im Gewässer liegen bleiben. Sie dienen wassergebundenen Tieren sowie vor allem Jungfischen als Rückzugs- und Laichplätze und kurbeln den Renaturierungsvorgang an. Neue Uferpfahlwände aus heimischen Holzarten schützen den Uferabschnitt vor Erosion.

Radunterführung Laxenburgerstraße

Hand in Hand mit den Renaturierungsarbeiten an der Liesing wird auch die Infrastruktur entlang des Gewässers verbessert. So wurde am Liesingbach auf Höhe der Hochwassergasse ein neuer Uferbegleitweg für Fahrradfahrer und Fußgänger angelegt. Die neue Promenade bietet die Möglichkeit zum Flanieren und Sporteln bei einem Besuch der Naturoase – indessen wurden die Baumaßnahmen zeitgleich genützt, um eine Radunterführung zu errichten, die ein lückenloses Fortkommen ohne gefährliche Querung der Laxenburgerstraße ermöglicht.

B.A.C.H.L. – AusstellungsCenter

Seit 2021 gibt es das neue Infocenter der Stadt Wien – Wiener Gewässer in der Gutheil-Schoder-Gasse 19 in Liesing. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich dort über das Projekt und die Baufortschritte informieren. Das Infocenter bietet eine permanente, teils interaktive Ausstellung zum Großprojekt und zur Geschichte des Liesingbaches. Jeden ersten Freitag im Monat, von 14 bis 18 Uhr, geben Experten Auskunft zu aktuellen Themen der Baustelle am Liesingbach.

B.A.C.H.L. – Infocenter Liesingbach

Gutheil-Schoder-Gasse 19, 1230 Wien

Infos zum Projekt Liesingbach: www.wien.gv.at/liesingbach