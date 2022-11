Der neueste Treffpunkt ohne jede Altersgrenze

In der Per-Albin-Hansson-Siedlung mit rund 14.000 Bewohnern wurde und wird im Rahmen der IBA_Wien (Internationale Bauausstellung Wien) eine ganze Reihe von Verbesserungen und Innovationen umgesetzt. Damit soll das Bestandsviertel modernisiert und zukunftsfit gestaltet und die ­Lebensqualität dort verbessert werden. Dabei stehen auch die sozialen Aspekte des Wohnens im Mittelpunkt. Der sicht- und erlebbare Beweis dafür findet sich jetzt gleich beim Eingang des zentralen Bergtaidingweges bei der Ada-Christen-Gasse 2.

Platz zum Plaudern

Mit dem neuen Mehrgenera­tionenplatz hat Wiener Wohnen einen Kommunikationsraum für alle Altersgruppen errichtet. Die barrierefreie Sitzbucht und ­begrünte Pergola laden zum Verweilen und Austausch ein. Eine große Wiese steht für gemeinsame Aktivitäten – Spiel und Sport – zur Verfügung. „In ­Zeiten des Klimawandels ist es mir wichtig, dass wir die wert­vollen vorhandenen Freiräume nutzen und so gestalten, dass sie eine hohe Aufenthaltsqualität ­bieten. Der neue Mehrgenerationenplatz, der zum aktiven Mitmachen, Verweilen und Durch­atmen einlädt, ist ein schönes Beispiel dafür“, erklärt Bezirksvorsteher Marcus Franz. Zusätzlich wurde in der PAHO ein weiterer Trinkbrunnen installiert sowie Bodenbelag und Beleuchtung am Bergtaidingweg erneuert.