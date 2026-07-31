Am Platz der Kulturen wird es im August “Stumm & Laut”

Das Filmfest Stumm & Laut zeigt heuer zum 26. Mal Stummfilme mit elektronischer Live-Musik Begleitung in Favoriten.

Was 2000 als Experiment begann, nämlich historische Monumental-Stummfilme mit zeitgenössischer elektronischer Musik zu kombinieren, wurde zu einem regelmäßigen cineastisch-musikalischen Highlight im Wiener Kultursommer. Weit über 80 Filme wurden so von mehr als 30 Musikern bisher neu interpretiert und musikalisch begleitet.

Jeder Filmabend war und ist somit eine einmalige Premiere. Das Filmfest Stumm & Laut ist eine Kooperation von Kulturraum 10 und dem Verein VOLXkino und wird kuratiert von Alice Fehrer, Georg Kö und Andreas Kous.

Neuer Open Air-“Kinosaal”

Ursprünglich fand das Stumm & Laut im Konzertgarten des Erholungsparks Laaer Berg statt, einem wichtigen Ort der österreichischen Monumental-Stummfilmgeschichte. Hier bestand von 1922 bis 1925 die „Filmstadt Laaer Berg“ wo unter anderem „Sodom & Gomorrha“ von Mihaly Kertész gedreht wurde, der später in Hollywood als Michael Curtiz mit „Casablanca“ berühmt wurde.

Nach 10 Jahren wanderte das Filmfestival STUMM & LAUT dann 2011 etwas näher in Richtung Stadtzentrum und fand am Columbusplatz einen idealen und belebten Spielort. Aufgrund der Neugestaltung des Columbusplatzes findet das Stumm & Laut heuer vom 20. bis 22. August am Platz der Kulturen statt.

Das Programm

20. bis 22. August 2026

Platz der Kulturen, 1100 Wien

Filmbeginn: 20:00

Eintritt frei

Donnerstag, 20.08. | Die Sirene der Tropen (1927) | Live-Musik: LÜFTEN + STERZINGER

Freitag, 21.08. | Der Mantel (1926) | Live-Musik: FRANZ REISECKER & DIDI KERN

Samstag, 22.08. | Der Mann der lacht (1928) | Live-Musik: ENFLEURAGE

Weitere Infos unter: www.volxkino.at