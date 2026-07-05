In Favoriten können Frauen “Wurzeln” schlagen

Initiiert von CAPE 10 und Ackerhelden bietet der Frauen*Garten Favoriten im Sonnwendviertel 40 Frauen in unterschiedlichsten Lebenssituationen die Möglichkeit „Wurzeln zu schlagen“.

Mit dem neuen Frauen*Garten Favoriten – nur wenige Meter vom Sozial- und Gesundheitszentrum CAPE 10 entfernt – ist im Sonnwendviertel des 10. Bezirks ein besonderer Ort der Begegnung, des Austauschs und der Selbstermächtigung entstanden.

Das sozial-ökologische Gemeinschaftsgartenprojekt richtet sich an Frauen in unterschiedlichsten Lebenssituationen und schafft kostenfrei einen geschützten Raum, in dem gemeinsames Gärtnern Stabilität, Selbstwirksamkeit und soziale Teilhabe gefördert wird.

Initiiert von CAPE 10 wurde das Projekt gemeinsam mit Ackerhelden als starke Partnerin im Bereich Urban Gardening umgesetzt. Die Ackerhelden haben den Bio-Gemeinschaftsgarten auf einer Brachfläche der ÖBB aufgebaut und übernehmen die gartenpädagogische Begleitung der Teilnehmerinnen.

Alle weiteren Infos gibt es auf cape10.at