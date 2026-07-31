In Favoriten kann man hier am Sonntag “cool” bleiben

Der Sommer zeigt sich jetzt von seiner heißesten Seite. Aus diesem Grund hat man in Favoriten dafür gesorgt, dass man sich auch am Sonntag abkühlen kann.

Coole Plätze für heiße Tage: Wo es überall Abkühlung gibt zeigt etwa der digitale Stadtplan der Stadt Wien. Er dient hier auch als interaktives Hitzeschutz-Werkzeug. So sind etwa die klimatisierten „Coolen Zonen“ in öffentlichen Gebäuden auffindbar. Damit gibt es ein breites Netz, das durch spezielle Angebote unterschiedliche Zielgruppen erreicht und im Alltag gut zugänglich ist.

So haben in Favoriten unter der Woche die beiden coolen Zonen in der Herzgasse und der Bücherei im neuen Landgut jeden Tag geöffnet. “Während aber diesen Samstag für die Favoritnerinnen und Favoritner die Möglichkeit besteht, sich etwa auch in den gekühlten Einkaufszentren und Geschäften abzukühlen, ist das am Sonntag nicht möglich.”, so der Bezirksvorsteher Marcus Franz. Diesen Worten läßt er allerdings auch gleich Taten folgen. “In enger Abstimmung mit Simmering und Meidling haben wir dafür gesorgt, dass die coole Zone im Pensionistenklub in der Herzgasse 15 – 19 diesen Sonntag von 12-18 Uhr geöffnet sein wird.”