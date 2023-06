Der „Prentlhof“ in Favoriten feiert seine ersten 303 Jahre

Der Prentlhof ist eine biologische Landwirtschaft am südlichen Stadtrand von Wien. Einst eine reine Landwirtschaft ist man heute ein „Schule am Bauernhof“-Betrieb. Jetzt feiert man ein besonderes Jubiläum.

Der Prentlhof (10., Klederinger Straße 169) in Unterlaa betreibt biologische Landwirtschaft und produziert unter anderem verschiedene Getreidearten, aber auch Wiens erstes Kürbiskernöl in Bioqualität und verkauft die Bio-Eier der Vorstadthühner im eigenen, rund um die Uhr geöffneten Ab-Hof-Laden. „Weiters sind wir am Prentlhof einer der führenden Anbieter für „Schule am Bauernhof“ Exkursionen in Wien“., so Stadtlandwirt Markus Sandbichler.

Nun feiert man ein ganz besonderes Jubiläum. Am Sonntag, 18. Juni 2023 zlebriert man vor Ort im Rahmen eines Hoffests 303 Jahre Prentlhof. Ein etwas ungewöhnliches Jubiläum. Doch Katharina Sandbichler-Mühlparzer hat die Erklärung: „Pandemiebedingt konnten wir unser 300-jähriges Jubiläum nicht feiern, darum holen wir dieses nun, 10 Jahre nach unserem letzten Hoffest, nach – denn den Prentlhof gibt es bereits seit 1720!“

Das Hoffest am Prentlhof

Sonntag, 18. Juni 2023

von 10 –18 Uhr

Klederinger Straße 169

1100 Wien

Folgende spannende Programmpunkte & Stationen wird es am 18. Juni geben:

Hofführungen

Ponyreiten

Ab-Hof-Verkauf

Kinderschminken

Meet & Greet mit den Partnerbetrieben (Resl Waldviertler Blondvieh, Resinger Biologisch, Bäckerei Schrott, Biohof Rohrauer u.v.m.)

Verpflegung vom Food Truck „Pull & Eat“

Mehr Infos auf www.prentlhof.at