Tiergarten Schönbrunn setzt auf die Kraft der Sonne

Wer die Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn besucht, ahnt nicht, was sich auf dem Dach des historischen Gebäudes neuerdings befindet. Anfang Juli wurde hier eine 190 Quadratmeter große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen.

Die Kraft der Sonne spielt zukünftig im Tiergarten Schönbrunn eine wichtige Rolle. Eine neue Photovoltaik-Anlage soll zukünftig bis zu 40.000 kWh Strom erzeugen. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck präsentierte die neue Anlage gestern exklusiv Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler, die den Wiener Zoo im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitstour besuchte. „Der Tiergarten Schönbrunn ist mit seiner Vielfalt an Tieren ein Publikumsmagnet für Gäste aus dem In- und Ausland und gleichzeitig ein Best Practice-Beispiel für Nachhaltigkeit. Als ältester Zoo der Welt zählt er zu den bekanntesten Touristenattraktionen Österreichs und trägt zu Tourismusförderung, Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Stärkung für Naturschutz bei“, so die Tourismus-Staatssekretärin.

Fit für die Zukunft

Der Tiergarten Schönbrunn engagiert sich für den Schutz von Tierarten und ihren Lebensräumen. Somit setzt er sich natürlich auch beim Thema „nachhaltige Unternehmensführung“ ehrgeizige Ziele. Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck: „Unser Engagement in punkto Nachhaltigkeit umfasst alle Bereiche: von der Futterbeschaffung über die Gastronomie bis hin zum Energiemanagement. Die Verantwortung für Tier, Mensch und Umwelt ist fest in unseren Unternehmensgrundsätzen verankert.“ Mit der neuen Photovoltaikanlage auf der ORANG.erie ist nun bereits die fünfte Anlage am Tiergartenareal in Betrieb gegangen und dies zeigt, wie ein Konsens zwischen neuen Technologien und dem Weltkulturerbe gelingt. Natürlich arbeitet der Tiergarten auch laufend daran, seinen Stromverbrauch zu senken, etwa durch den Einsatz von LED-Lampen und neuer Pumpen oder durch die Optimierung von Temperaturen und Lichtschaltzeiten. Mehr Infos unter http://www.zoovienna.at