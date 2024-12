Leinen los: Der Twin City Liner ist zurück!

Der Twin City Liner, der Schnellkatamaran auf der Strecke zwischen Wien und Bratislava, ist wieder unterwegs! Nachdem der Katamaran im August aufgrund eines Unfalls bei einem Ausweichmanöver vorübergehend außer Betrieb genommen werden musste, ist er nun zurück und bereit für neue Abenteuer.

Am 24. August ereignete sich der Vorfall, als ein Hindernis an der Ostbahnbrücke das Schiff beschädigte. Der Kapitän war gezwungen, auszuweichen, was zu den Schäden am Twin City Liner führte.

Geprüft und bereit!

Nach umfassenden Reparaturen und gründlichen Kontrollen in der Schiffswerft in Linz konnte die Wasserverbindung zwischen Wien und Bratislava wiederhergestellt werden. Dr. Gerd Krämer, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Central Danube Region GmbH, äußerte sich erfreut: „Wir freuen uns sehr, dass die Arbeiten in der Werft in Linz so zügig abgeschlossen wurden und wir ab morgen wieder in Betrieb gehen können.“ Weitere 326 Fahrten stehen noch bis Saisonende an.

Hilfe für Betroffene

Passagiere, die von den Ausfällen betroffen waren, können ihre Tickets entweder zurückerstattet bekommen oder auf einen anderen Termin umbuchen. Für Rückfragen steht die Buchungszentrale unter der Telefonnummer +43 1 90488 80 sowie per E-Mail an booking@twincityliner.com zur Verfügung.