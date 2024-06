Die 7 besten Tipps für Urlaubsreisen mit dem Auto

Die Motorradstaffeln des Samariterbundes sind mit 13 Motorrädern in Wien, aber auch im Burgenland, in Kärnten und in Tirol im Einsatz. Heute geben Ihnen die Profis hier bei uns wertvolle Tipps für die Urlaubsreise im Auto.

Die Urlaubszeit sorgt oft für Stillstand auf den Autobahnen. Dann rücken die Biker der Samariterbund-Motorradstaffel aus. Denn Zweiräder sind unschlagbar, wenn es um schnelle Hilfe bei Verkehrsstaus oder bei schwer erreichbaren Einsatzorten geht. Jedes Bike ist mit Notfallrucksack, Defibrillator, Sauerstoff-Equipment und Kommunikations-Tool ausgestattet.

Stressige Fahrt in den Urlaub

Brüllende Hitze im Stau, jammernde Kinder auf der Rückbank und genervte Eltern – solche Szenen machen die Fahrt in den Urlaub für alle Beteiligten zu einer Zerreißprobe für die Nerven. „Bei Stillstand oder Zähflüssigkeit des Verkehrs werden die Personen in den Fahrzeugen informiert und bei Bedarf mit Getränken versorgt. Wir kümmern uns auch immer um die Einhaltung der Rettungsgasse und berichten an die ASFiNAG. Im Stau sind unsere Motorräder die einzige Möglichkeit, zügig voranzukommen“, erzählt Albert Schwarz, kaufmännischer Leiter des Samariterbund Kärnten.

Das raten die Experten

Die Samariter der Motorradstaffel haben sieben Tipps, um die Reise erträglich zu machen: