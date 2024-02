Die Austria fischt nach Bayern-Supertalent!

Das wäre ein Hit: Das 21-jährige Bayern-Talent Frans Krätzig ist auf dem Anflug nach Favoriten. Nur mehr der Medizin-Check fehlt.

Ein Sensationstransfer für Österreich bahnt sich an: Frans Krätzig steht vor einem Winter-Wechsel von Bayern München zu Austria Wien. Der 21-jährige linke Verteidiger, der im Sommer mit einem Traumtor beim Freundschaftsspiel gegen Liverpool für Aufsehen sorgte, soll leihweise verpflichtet werden.

Längeres Transferfenster

Laut der Plattform „Transfermarkt“ ist sich der deutsche Rekordmeister mit den Veilchen über eine Leihe einig. Einzig der obligate Medizin-Check fehlt noch. Während das Transferfenster in Deutschland am 1. Februar schloss, war es in Österreich noch bis 6. Februar offen. Daher wurde der Deal spät, aber doch noch möglich.