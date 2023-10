Die Bezirkskaiser am ersten Tag der Lebenslust-Messe!

Wie hoch ist der Kahlenberg? Wie heißt der Bezirksvorsteher in ihrem Bezirk? Wie viele Einwohner hat er? Wo genau spielen die beiden Fußball-Erzrivalen Rapid und Austria? So oder so ähnliche Frage bekamen die Kandidaten des Bezirkskaiser-Quizes am ersten Tag der Lebenslust-Messe gestellt und konnten diese mit Bravour beantworten.

Platz 3 ging an den Herrn Maurer. Den 2 Platz erkämpfte sich Frau Harthauser und den Sieg holte sich Herr Stickler! Drei strahlende Gewinner die mit fantastischen Preisen belohnt wurden.

Sie wollen auch Bezirkskaiser werden?

Die Spielleiter und Moderatoren Robert Sommer und Hans Steiner vom Wiener Bezirksblatt suchen täglich von 12:45 bis 13:30 Uhr in einem attraktiven Quiz eine neue Bezirkskaiserin bzw. einen neuen Bezirkskaiser auf der Showbühne.

Die Moderatoren losen pro Tag fünf Kandidatinnen und Kandidaten aus. Es geht dabei nicht nur um den Titel, man kann auch wunderbare Preise gewinnen, etwa Gutscheine für Reisen und tolle Bücher!

