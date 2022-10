Die Litera-Tour führt ins Beisl

„Lesen oder besser lesen lassen“ – könnte das Motto eines für Freude der Literatur sehr interessanten Events in Hietzing sein. Laden doch Buchhändlerin Elisabeth Glaeser-Mayer und der stellvertretende Bezirksvorsteher Matthias Friedrich am 6. November zur ersten „Hietzinger Lese Beisltour“ in diverse gastronomische Locations.

Autoren-Quartett

Los geht es um 16 Uhr im Restaurant Bergwirt (13., Maxingstraße 76). Hier lesen die Autoren Alex Beer und Georg Thiel. Parallel dazu kann man im Maxingstüberl (13., Maxingstraße 7) bei ausgezeichneter Wiener Küche den Schriftstellerinnen Petra Hartlieb und Vea Kaiser zuhören.

Wer erst später Zeit findet der Literatur zu lauschen – um 17.30 Uhr finden sich alle vier Autoren noch einmal im Restaurant Thurn (13., Firmiangasse 8) ein um ihr Publikum zu begeistern.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter office@buecher-geschenkeladen.at wird erbeten. Vorbeikommen und die „Hietzinger Lese Beisltour“ genießen.