Raser-Wahnsinn: Mit 101 km/h durch die 30er-Zone!

Die Baustelle auf der Brigittenauer Lände in Richtung Nordbrücke hat’s in sich: Freitag-Nacht wurden zwei Raser erwischt: Mit 79 & 101 km/h.

Beide Autos nahmen in der Nacht von Freitag auf Samstag den Fuß nicht vom Gaspedal – und das wird ihnen teuer zu stehen kommen. Denn mit einer Überschreitung von 71 km/h und 49 km/h ist eine Führerschein-Abnahme praktisch fix.

Beschlagnahme des Autos?

Dem Raser mit 101 km/h droht darüberhinaus auch noch der Entzug des Fahrzeuges. Wobei niemand Mitleid haben muss – der Lenker ist selbst schuld an seiner Misere. Denn er ist direkt in die Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung gerast.

Hauptursache für Unfälle

“Geschwindigkeitsüberschreitungen zählen zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle. Aus diesem Grund führt die Wiener Polizei regelmäßig Schwerpunktkontrollen zur Steigerung der Verkehrssicherheit durch”, wird betont.

Ein deutlicher Appell

Und die Wiener Polizei appelliert: “Überhöhte Geschwindigkeit gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch jene anderer Verkehrsteilnehmer. Halten Sie die vorgeschriebenen Geschwindigkeitsbeschränkungen ein und passen Sie Ihre Fahrweise stets den Straßen-, Verkehrs- und Sichtverhältnissen an.”