Spiderman und Batman als Freunde und Superhelfer

Vertrauliche Quellen berichteten schon vor einigen Tagen der Wiener Polizei, dass es wieder zu einer Überraschungsaktion aus der Luft kommen wird. Und sie sollten recht behalten: Gestern war es dann so weit. Batman, Spiderman, Thor & Co waren im Anflug auf die Klinik Favoriten.

Mit einer besonderen Aktion überraschte die Wiener Polizei gestern die tapferen Patienten in der Klinik Favoriten. Der Polizeihubschrauber nahm mit Batman, Iron Man & Co Kurs auf das dortige Mutter-Kind-Zentrum. Während ein Quartett der Polizeimusik Wien mit Melodien bekannter Action-Filme am Boden für Spannung sorgte, seilten sich die bereits gelandeten Superhelden Wonder Woman, Thor, Spiderman, Captain America und Batman aus schwindelerregender Höhe vom Dach des Zentrums zu den Fenstern der tapferen Patienten ab. Auch wenn eine Glasscheibe die großen von den kleinen Helden trennte, waren sie sich in diesem Moment ganz nah.