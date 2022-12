Große Ehrung für die Puppenspielerin von Wien

Seit übers 40 Jahren ist LILARUM ein fixer Bestandteil der Wiener Kindertheaterszene. Das Figurentheater begeistert seit Jahrzehnten Generationen von Kindern und Familien und ist mittlerweile als Eingangstor ins Wiener Kulturleben bekannt. Nun würdigte das offizielle Wien die Verdienste der Gründerin, Traude Apel-Kossatz, um das kulturelle Leben Wiens mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien.

Von der Wanderbühne zum eigenen Theater

Die gelernte Uhrmacherin Apel-Kossatz, wandte sich nach ihrer Lehrer der Malerei zu. Als Aquarell-Malerin und Illustratorin war sie für Zeitschriften tätig. 1980 gründete sie das Figurentheater LILARUM. Hier sah sie die Möglichkeit, Malerei und Bildhauerei mit dem Theater zu verbinden.

In den ersten Jahren noch als Wanderbühne, bezog LILARUm 1984 in Penzing ein kleines eigenes Theater. 997 übersiedelte das LILARUM in die historischen „Göllnersäle“ in Wien-Erdberg. „Ich freue mich ganz besonders, Traude Apel-Kossatz mit dieser Auszeichnung zu würdigen. Sie hat es geschafft, in den letzten 42 Jahren Generationen von Kindern, Eltern und Großeltern mit ihren Vorstellungen glücklich zu machen und ihnen zumeist den ersten und oft auch einen bleibenden Zugang zu Theater, Kunst und Kultur zu eröffnen,“ so Landtagspräsident Woller bei der Überreichung der Auszeichnung am 19. Dezember.

Einzigartig

Das Puppenspiel ist international einzigartig. Für die kleinen Zuschauer unsichtbar bewegen fünf Spieler die Puppen. Bekannte Schauspieler, Musiker und Kabarettisten leihen den Puppen die Stimmen. Jährlich bringt LILARUM gut 400 Vorstellungen auf die Bühne, die von mehr als 40.000 Menschen besucht werden. Traude Apel-Kossatz gestaltete auch mehr als 50 Kasperlsendungen für den ORF, Figurentheater für Erwachsene und nahm an zahlreichen internationalen Festivals teil