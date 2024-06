Die Rugby-Staatsmeister kommen aus Atzgersdorf

In einem spannenden Finale setzte sich der Atzgersdorfer Verein Vienna Celtic gegen den Kontrahenten Rugby Donau durch. Damit geht der Rugby-Staatsmeistertitel nach Liesing.

Es war ein Sieg in letzter Sekunde: Die mehr als 500 Zuschauer im Rugby-Bundesleistungszentrum in der Steinergasse sahen ein packendes Spiel, das zunächst von Rugby Donau dominiert wurde. Vienna Celtic konnte den deutlichen Pausenrückstand von 0:11 in der zweiten Halbzeit zwar zwischenzeitlich verkürzen, dennoch stand es beim Ablauf der regulären Spielzeit noch 12:16 für den Erzrivalen.

Erst mit der letzten Aktion des Spiels konnten das Atzgersdorfer Rugby Team den Sieg mit einem Versuch erzwingen (Anmerkung: ein Versuch im Rugby zählt 5 Punkte). Der Erhöhungskick (2 Punkte) konnte zum Endstand von 19:16 verwandelt werden und so strömten Fans und Jugendspieler nach dem Abpfiff auf den Platz, um mit dem erfolgreichen Herrenteam zu feiern.

Bezirksvorsteher Gerald Bischof (v.l.) gratulierte dem siegreichen Team © Vienna Celtic

„Ich gratuliere Vienna Celtic herzlich zum Gewinn der Rugby-Staatsmeisterschaft und zur erfolgreichen Titelverteidigung. Die beharrliche Arbeit des Vereins, insbesondere in der Kinder- und Jugendarbeit, hat sich bezahlt gemacht“, betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof.

„Wir sind ungemein stolz auf unsere Spieler, die nach einem schwierigen Start zusammengehalten und gemeinsam den Titel geholt haben. Ich möchte mich bei der Bezirksvorstehung für die tolle Zusammenarbeit über die letzten 10 Jahre bedanken – ohne die ausgezeichneten Bedingungen, die wir hier in unserer Heimstätte in der Steinergasse vorfinden, wäre die Erfolge im Kinder- und Jugendbereich sowie bei den Kampfmannschaften der Herren und Damen nicht möglich gewesen“, so Antonio de Vall, Obmann des Vienna Celtic Rugby Football Club.