So schön leuchten derzeit unsere Straßen

Jedes Jahr versetzen die Weihnachtslichter in den Einkaufsstraßen und -grätzln die Wienerinnen und Wiener sowie Gäste aus aller Welt in die perfekte Adventsstimmung. Ideal für einen stimmungsvollen Abendspaziergang oder einfach, um sich mal so richtig in Weihnachtsstimmung zu versetzen.

Bis Anfang Januar erstrahlen die Straßen in festlichem Glanz, und überall entsteht eine ganz besondere Atmosphäre, die zum Staunen und Verweilen einlädt.Hier stellen wir dir die schönsten festlich beleuchteten Einkaufsstraßen und Shopping-Gassen vor:

1., Graben – Trattnerhof

Die prachtvollen Kronleuchter auf dem Graben verzaubern mit ihrem warmweißen LED-Licht und verleihen der Straße eine unverwechselbare Identität. Sie unterstreichen die historische Bedeutung des Grabens als eine der prächtigsten Einkaufsstraßen Wiens.

1., Spiegelgasse

In der Spiegelgasse und am Lobkowitzplatz, nur einen Steinwurf vom Graben entfernt, erstrahlen 25 Spiegelsterne. Die 2,60 Meter hohen Lichtobjekte bestehen aus rund 2.500 LED-Lichtern und erinnern mit einer Spiegelkugel im Zentrum an die früheren Verkaufsstätten der Spiegler.

1., Kohlmarkt

Am Kohlmarkt kommen im Advent über 130.000 LED-Lichter als Lichtvorhänge zum Einsatz. Zusammen mit etwa 2.500 Blitzlichtern entsteht eine beeindruckende Lichtdecke, die perfekt mit dem historischen Charme der Einkaufsmeile harmoniert.

1., Wollzeile

In der Wollzeile, einer der ältesten Einkaufsstraßen Wiens, sorgt ein Himmel aus funkelnden Sternschnuppen für eine magische Stimmung. Wer hier einkauft, wird von weihnachtlicher Zauberei umhüllt.

1., Annagasse

Die Annagasse, eine kleine Gasse der Kärntner Straße, erstrahlt in festlichem Glanz. Zehn Lichterketten, die aus 10.000 energiesparenden LED-Lichtern bestehen, zeigen die Noten des weltberühmten Weihnachtslieds „Stille Nacht, heilige Nacht“.

1., Herrengasse

In der Herrengasse, einer der ältesten Straßen Wiens, funkeln in der Adventzeit „Light Tubes“ – leuchtende Zylinder, die die historische Architektur der Straße in ein magisches Licht tauchen.

1., Wallnerstraße – Fahnengasse

In der Wallnerstraße und der Fahnengasse ziehen strahlende Lichtvorhänge die Blicke auf sich. Mit goldenen Lichtpunkten faszinieren sie die Besucher und sorgen für eine festliche Atmosphäre.

1., Dorotheergasse

Die Beleuchtung der Dorotheergasse wurde von historischen Straßenlaternen inspiriert. 45 moderne Kerzenlichter mit flackerndem Schein schaffen eine warme, einladende Atmosphäre für alle, die entlang der Gasse spazieren.

1., Rotenturmstraße

Der weihnachtliche Glanz der Rotenturmstraße ist vom Schwedenplatz bis zum Stephansdom sichtbar. Die Lichtelemente in verschiedenen Farben und Formen spiegeln die Lebendigkeit dieser traditionsreichen Einkaufsstraße wider.

1., Palaisviertel

Die Beleuchtung im Palaisviertel, bekannt als „Light Tubes“, setzt 200.000 Kristalle in Szene, die zusammen mit der LED-Technik eine räumliche Wirkung erzeugen.

1., Kärntner Straße

Die Kärntner Straße präsentiert sich in der Weihnachtszeit als wahres Gesamtkunstwerk. Asymmetrisch angeordnete Lichtelemente, inspiriert von klassischen Kristallluster-Formen, leiten Besucher in die Seitengassen der traditionsreichen Einkaufsstraße.

1., Bauernmarkt, Landskrongasse, Wildpretmarkt

Die Beleuchtung am Bauernmarkt zieht die Besucher in ihren Bann. Bis in die Landskrongasse und den Wildpretmarkt verbreiten Lichtvorhänge und Girlanden festliche Stimmung und sorgen für eine malerische Kulisse.

1., Jasomirgottstraße / Goldschmiedgasse / Freisingergasse

Dieser moderne Sternenhimmel aus hochwertigen Leuchtrohren schwebt über der Goldschmiedgasse, der Freisingergasse und der Jasomirgottstraße. Die imposanten Kristallsterne mit einer Höhe von zwei Metern ziehen die Besucher vom lebhaften Stephansplatz in die malerischen Seitengassen.

1., Neuer Markt

Am Neuen Markt hängen neben den Lichtern an den Bäumen auch 48 Sisi-Sterne. Diese funkelnden Sterne sind den berühmtesten Schmuckstücken von Wien nachempfunden: Den Diamanten, die Kaiserin Elisabeth von Österreich einst im Haar trug, entworfen von Juwelier Köchert.

3., Landstraßer Hauptstraße

Über der Landstraßer Hauptstraße glänzen 110 Alu-Korbgeflecht-LED-Motive, die weiße und goldene Herzen zeigen. So wird auch im dritten Bezirk festliche Adventstimmung verbreitet.

6., Innere Mariahilfer Straße

Die Innere Mariahilfer Straße, eine der bekanntesten Einkaufsstraßen der Stadt, erstrahlt in traditioneller Beleuchtung. Wer hier seine Weihnachtseinkäufe erledigt, wird von vertrauten Motiven in weihnachtliche Stimmung versetzt.

7., Neubaugasse

Tradition und Innovation vereinen sich in der Weihnachtsbeleuchtung der Neubaugasse. Mit Lichteffekten und Projektionen wird die Straße im Advent zum leuchtenden Erlebnis.

8., Josefstädter Straße

Blaues Funkeln liegt in der Luft: 120 Weihnachtskugeln aus recyceltem Biomaterial verzaubern die Besucher der Josefstädter Straße und tauchen die Umgebung in festliche Farben.

9., Volksopernviertel

Im Volksopernviertel sorgt eine besonders originelle Beleuchtung für Staunen: Die „Kulturwolken“ mit dezentem blauen Licht vermitteln einen Hauch von Leichtigkeit, passend zu Ballett und klassischer Musik.

9., Servitenviertel

In der Servitengasse leuchten die Bäume in weihnachtlichem Glanz. Mit rund 10.200 Lichtern wird der Bezirk in eine festliche Atmosphäre getaucht.

Servitenviertel © Krewenka

11., Simmeringer Hauptstraße

Von der Zippererstraße bis zum Simmeringer Platz strahlen funkelnde Sterne und verbreiten Adventsstimmung in diesem lebendigen Teil von Simmering.

12., Meidlinger Hauptstraße

Seit 2020 erstrahlen 38 neue Sternenmotive in der Meidlinger Hauptstraße. Mit einer Größe von 5,25 x 1,4 Metern und einem Gewicht von jeweils 20 Kilogramm verleihen sie der Straße festlichen Glanz.

14., Hütteldorfer Straße

Die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Hütteldorfer Straße setzt mit goldenen und silbernen Kugeln sowie Engelsflügeln festliche Akzente und bringt die Einkaufsstraße zum Leuchten.

14., Nisselgasse

Erstmalig 2023 ist der große Mast in der Nisselgasse mit einem imposanten kreisförmigen Lichtervorhang geschmückt, der die Begegnungszone festlich erstrahlen lässt.

15., Gablenzgasse

Die Gablenzgasse wird zur Weihnachtszeit von klassischen Sternmotiven geschmückt. Die Lichterketten spannen sich über die Straße und stimmen auf die bevorstehenden Feiertage ein.

15., Reindorfgasse

Seit 2020 erstrahlt die Reindorfgasse in festlichem Glanz. Zehn „Ice Stars“-Motive mit eisig funkelndem Design lassen die Straße zwischen Schwendergasse und Sechshauser Straße besonders stimmungsvoll wirken.

18., Währinger Straße

Die Währinger Straße erstrahlt seit 2020 mit strahlenförmigen Sternen und verleiht dem Einkaufsbummel ein besonders festliches Ambiente.

18., Kreuzgasse

Entlang der Kreuzgasse und der Teschnergasse erleuchten 18 Weihnachtsmotive, die aus Lichtschläuchen, Kunstreisigfüllungen und Kristallelementen bestehen und so für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

19., Obkirchergasse

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Obkirchergasse erzeugt den Eindruck von Schneeflocken, die sanft vom Himmel herabfallen. Mit beleuchteten Kugeln in warmem Rot und Silber wird die Einkaufsstraße in festliches Licht getaucht.

22., Seestadt Aspern

Seit 2016 erstrahlt die Seestadt Aspern mit LED-beleuchteten Glocken- und Sternmotiven und verbreitet so weihnachtliche Stimmung in Wiens jüngstem Stadtteil.

23., Maurer Hauptplatz

Der Maurer Hauptplatz wird durch festliche Beleuchtung zum Mittelpunkt des „Dorfes in der Stadt“. Sternmotive und Lichterketten erhellen den historischen Ortskern und verleihen ihm weihnachtlichen Charme