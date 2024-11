Die schönsten Weihnachtsmärkte im Westen Wiens

Die westlichen Bezirke erstrahlen in der Vorweihnachtszeit in besonderem Glanz. Hier finden Sie eine vielfältige Auswahl an Weihnachtsmärkten, die mit ihrem einzigartigen Charme und festlichen Angeboten zum Verweilen einladen. Ob vor der imperialen Kulisse von Schloss Schönbrunn, im idyllischen Türkenschanzpark oder in der traditionsreichen Ottakringer Brauerei – lassen Sie sich von der Magie der Weihnachtszeit im Westen verzaubern. Hier eine Übersicht der schönsten Märkte:

Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Vor der beeindruckenden Kulisse des Schlosses Schönbrunn findet einer der traditionsreichsten Weihnachtsmärkte Wiens statt. Mit 99 Ständen, darunter 30 Gastronomiestände, bietet er eine vielfältige Auswahl an handgefertigten Geschenken, Kunsthandwerk und kulinarischen Köstlichkeiten.

Öffnungszeiten: 08.11.2024 – 23.12.2024, Täglich: 10:00 – 21:00 Uhr 25.12.2024-06.01.2025, Täglich: 10:00-19:00 Uhr

Website: weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Adresse: Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Schloss Schönbrunn, 1130 Wien

Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark

Im idyllischen Türkenschanzpark findet ein stimmungsvoller Weihnachtsmarkt statt. Mit 21 Ständen, darunter 7 Gastronomiestände, bietet er ein gemütliches Ambiente mit handgefertigten Produkten und kulinarischen Spezialitäten.

Öffnungszeiten: 15.11.2024 – 23.12.2024 Montag bis Freitag: 15:00 – 22:00 Uhr Samstag, Sonntag und Feiertag: 12:00 – 22:00 Uhr

15.11.2024 – 23.12.2024 Website: weihnachtimpark.at

Adresse: Türkenschanzpark, 1180 Wien

Klimt Villa Adventzauber

Erleben Sie den Adventzauber in der Klimt Villa jeden Sonntag im Dezember. Für 10 € erhalten Sie ein Ticket, das den Eintritt ins Museum, Zugang zum Kunstmarkt, Einführungen und ein Glas Glühwein oder Punsch beinhaltet.

Termine: Jeden Sonntag im Dezember (1., 8., 15., 22.)

Jeden Sonntag im Dezember (1., 8., 15., 22.) Öffnungszeiten: 13:00 – 20:00 Uhr

13:00 – 20:00 Uhr Ticketpreis: 10 € (inkl. Museumseintritt und ein Getr ä nk)

10 (inkl. Museumseintritt und ein Getr nk) Tickets: Online kaufen

Website: klimtvilla.at

Adresse: Feldmühlgasse 11, 1130 Wien

© Klimt Villa Wien Adventzauber

Weihnachtszauber Ottakringer Brauerei

Die Ottakringer Brauerei lädt zum Weihnachtszauber ein. Vom 23. November bis 23. Dezember können Besucher von Donnerstag bis Sonntag den Markt mit zahlreichen Ausstellern, kulinarischen Highlights und dem berühmten Ottakringer Bier genießen.

Öffnungszeiten: 23.11.2024 – 23.12.2024 Donnerstag & Freitag: 15:00 – 21:00 Uhr Samstag: 12:00 – 21:00 Uhr Sonntag: 12:00 – 19:00 Uhr

23.11.2024 – 23.12.2024 Website: weihnachtszauber.wien

Adresse: Ottakringer Platz 1, 1160 Wien