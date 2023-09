Die Schöpfung von Joseph Haydn in der Augustinerkirche

Info zur Schöpfung:

„Die Schöpfung“ von Joseph Haydn ist anlässlich des 225-jährigen Jubiläums erstmals seit langem wieder in der prachtvollen Augustinerkirche am Wiener Josefsplatz zu erleben. „Die Schöpfung“ war im frühen 19. Jahrhundert das meistdiskutierte Werk von Josef Haydn.



Sogar Ludwig van Beethoven war dabei: Als am 27. März des Jahres 1808 zur Ehren Haydns sein Oratorium im prachtvollen Festsaal der damaligen Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften aufgeführt wurde, war dessen jüngerer Kollege so begeistert, dass er den feierlichen Moment nutzte, um Haydn mit einem Handkuss seine Hochachtung auszusprechen.



Das zwischen 1796 und 1798 entstandene Oratorium thematisiert die Erschaffung der Welt, wie sie in der Genesis erklärt wird, mit dem Lob Gottes als Mittelpunkt. Joseph Haydn, damals bereits über sechzig, war von diesem Thema sehr inspiriert. Zum 225 Jahre Jubiläum wird Haydns Opus Magnum – das nicht nur Beethoven beeindruckte – nun am 21. Oktober 2023 wieder aufgeführt.