Die Seestadt bekommt Kindermedizinisches Zentrum

Ab 1. Oktober wird die Seestädter Ordination „Kinder- und Jugendgesundheit Leuchtturm“ zu einem der ersten Kindermedizinischen Zentren mit Kassenvertrag in Wien.

Die Ordination bietet eine starke Vernetzung unterschiedlicher Disziplinen, um eine ganzheitliche Versorgung sicherzustellen. Ein Team aus Ärzten, Ordinationsassistenten, Krankenschwestern, einer Link-Workerin sowie einer Psychologin arbeitet eng mit Partnern aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Cranio-Sacral-Energiearbeit zusammen. Ab Oktober wird das Angebot schrittweise erweitert, darunter Leistungen wie Diätologie, Stillberatung, Ergotherapie und Logopädie.

Vorträge und Veranstaltungen

Es war immer schon unser Ansatz, die Patienten ganzheitlich zu behandeln und möglichst viele Gesundheitsberufe unter einem Dach zu vereinen , betont Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde Saskia Wolf-Abdolvahab. Dadurch werden sowohl der Zugang zu umfassender Gesundheitsversorgung erleichtert als auch die Behandlungsqualität deutlich erhöht . Zusätzlich zum medizinischen Angebot setzt der Leuchtturm einen Schwerpunkt auf die Förderung der Gesundheitskompetenz, etwa durch Veranstaltungen, Vorträge zu gesunder Ernährung oder Bewegungsangebote in Kooperation mit dem „Turnverein Seestadt“. Zu diesem Zweck steht unter anderem auch ein eigener Kursraum zur Verfügung.

Seestadt übernimmt zentrale Funktion

Zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung in der Präventionsarbeit, Vernetzung vor Ort und das Zusammendenken von Gesundheit und sozialen Einflüssen standen in der Seestadt von Beginn an im Vordergrund. Ein vernetztes Gesundheitsangebot war von Anfang an Teil des Konzepts. Die Seestadt soll eine relevante Zentrumsfunktion für die Donaustadt und die angrenzenden Gebiete übernehmen , ist Gerhard Schuster, Vorstand der Wien 3420, überzeugt.

Familiengesundheitstag am 30. September

Hier setzt auch das Projekt „gemeinsam gesund – das gesundheitsnetzwerk der seestadt“ an. Es bringt Ärzte, Gesundheitsberufe und gemeinnützige Projekte miteinander in Austausch. Gesundheitsfördernde Angebote wie der Familiengesundheits- und Bewegungstag am 30. September am Hanna-Arendt-Platz, eine Kooperation zwischen gemeinsam gesund, dem Turnverein Seestadt und der Ordination Kinder- und Jugendgesundheit Leuchtturm, werden so ermöglicht.

Dachgleiche für neues Projekt

Mit dem Gesundheitszentrum NOA22 der Sedlak Gruppe steht bereits das nächste Projekt in der Seestadt in den Startlöchern. Bis Herbst 2024 werden in zwei sechsgeschossigen Gebäuden Angebote aus dem Gesundheits- und medizinischen Bereich zur Verfügung stehen und die umfassende Gesundheitsversorgung der Seestadt noch weiter stärken. Das Projekt feiert in dieser Woche die Dachgleiche.