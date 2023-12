Die Selbsthilfe-Bim ist jetzt in Wien auf Schiene

In Wien bieten mehr als 260 Selbsthilfegruppen Unterstützung an, wobei die Themen so vielfältig sind wie das Leben. Bis Ende Dezember sind zwei gebrandete Selbsthilfe-Straßenbahnen unterwegs und transportieren dazu die Botschaften der Informations-Kampagne „Drüber reden hilft!“.

Im Rahmen der Informations-Kampagne „Drüber reden hilft“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG touren bis Ende Dezember eigens im Kampagnen-Design gebrandete Selbsthilfe-Bims quer durch Wien, um die Angebote der Wiener Selbsthilfegruppen in einer besonderen Form im öffentlichen Raum sichtbar zu machen.

Die Themen sind so vielfältig wie das Leben in Wien (Dennis Beck)

Die Straßenbahn-Garnituren sind auf unterschiedlichen Linien unterwegs und machen die Wiener Bevölkerung auf die so wichtigen Themen Selbsthilfe und Gesundheitskompetenz aufmerksam. „Mehr als 260 Selbsthilfegruppen in Wien bieten Unterstützung, wobei die Themen so vielfältig sind wie das Leben in Wien. Dass der Austausch in der Gruppe für viele Betroffene und Angehörige hilfreich und entlastend ist und dazu führt, dass die eigene Gesundheitskompetenz gestärkt wird – genau diese Botschaft soll bei den Menschen ankommen“, betont WiG-Geschäftsführer Dennis Beck.

Exemplarisch für die Bandbreite von Selbsthilfegruppen werden mittels ausdrucksstarker Sujets besonders die Zielgruppen „Angehörige“ und „Junge Menschen“ sowie die Themen „Psychische Erkrankungen“ und „Schmerzen“ sichtbar gemacht. Die zentralen Botschaften werden zusätzlich über Print, digitale Displays und Social Media transportiert.

Die Informations-Kampagne

Die Informations-Kampagne der Wiener Gesundheitsförderung – WiG wird aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds finanziert. Dieser wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien im Rahmen der Gesundheitsreform eingerichtet. Die Umsetzung der Kampagne erfolgt in Zusammenarbeit mit stadt wien marketing (swm). Mehr Infos zur Kampagne auf https://www.wig.or.at/kampagne/drueberredenhilft

Über die SUS Wien

Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Wien. Die dort angesiedelte Selbsthilfe-Unterstützungsstelle SUS Wien gilt als die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe in Wien. Sie hilft bei der Suche nach Selbsthilfegruppen und bietet Gruppen in Gründung sowie bestehenden Selbsthilfegruppen vielfältige Unterstützung. Weitere Informationen sind auf der Website der WiG zu finden.