Die siegreiche Schneekugel aus der Vorstadt

Jetzt wurde der Hermes-Preis des Wiener Handels vergeben. Und er geht nach Hernals zu einer wohl bekannten Firma.

Die Verleihung des Handelshermes 2023 fand am 6. November bei einem Galaabend in den Sofiensälen statt. Erstmals mit fünf Kategorien und Publikumswahl: In der Kategorie „Sortiment“ war auch die Hernalser Schneekugel-Manufaktur nominiert.

Konkurrenzlos

Und wie es eben mit grßartigen Erfindungen der Fall ist, wurde die Schneekugel aus der geichnamigen Manufaktur in Hernals an erster Stelle gereiht. Erwin Perzy I nannte seine Erfindung bei der Betriebsgründung im Jahre 1900 „Glaskugel mit Schneeeffekt”. Heute wird der Betrieb in dritter und vierter Generation geführt. Da jede Schneekugel auch heute noch in Handarbeit hergestellt wird, ist jede so einmalig wie eine Schneeflocke. Bei der Schnee­kugel liegen Herstellung und Verkauf in einer Hand, Sabine Perzy ist Händlerin und Produzentin. Die Schneekugeln sind in all ihren früheren, aktuellen oder auch immer wieder anlassbezogenen Versionen ein echter Klassiker und weit über Wien ­hinaus bekannt. Die Schnee­kugeln werden auch in Japan, Amerika und der arabischen Welt gerne gekauft.

Museum

Beheimatet ist die Schneekugelproduktion in der Schumanngasse 87. Hier befindet sich auch das sehenswerte Schnee­kugel-Museum. Online-Infos gibt es unter https://schneekugel.at/

Weitere Artikel unter https://wienerbezirksblatt.at/hernals-im-banne-der-schneekugel/