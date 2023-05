Die Spielplätze werden jetzt frühjahrsfit

Mit seinen vielen Parks und Outdoor-Möglichkeiten ist der Alsergrund gerade bei Familien ein beliebter Treffpunkt. Deshalb wird auch besonders viel Wert im Bezirk darauf gelegt, dass die Spielplätze regelmäßig gewartet und die Angebote für Kinder erweitert werden.

„Jedes Jahr aufs Neue machen wir unsere Spielplätze fit für die wärmere Jahreszeit. Damit können unsere jüngsten Bewohner auch weiterhin sicher spielen und den öffentlichen Raum für Erholung und Spaß nutzen“, erklärt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad die Beweggründe.

Neues im Park

Im Arne-Karlsson-Park können sich die Kinder zum Beispiel über eine neue Wippe freuen, die gerade frisch installiert wurde – und jede Menge Freizeitspaß verspricht. Im Lichtentalerpark ist außerdem in Kürze der Austausch der Pergola über dem Sandkisten­bereich geplant. Die Neuerrichtung wird in gewohnter Weise großzügig Schatten spenden, was vor allem bei höheren Temperaturen von Vorteil ist.