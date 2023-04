Die summerstage startet in die neue Saison!

Es wird langsam Sommer! Woran man das merkt? Die summerstage feiert Saisoneröffnung – am 2. Mai.

Wenn die Temperaturen steigen und laue Frühlingsabende es zulassen, wieder mehr Zeit outdoor zu verbringen, ist die summerstage am Donaukanal beliebter Treffpunkt bei den Wienern. Mitten in der Stadt und trotzdem direkt am Wasser gelegen, bietet die Location einen „Kurzurlaub“ vom Alltagsstress – und ermöglicht außerdem eine kulinarische Weltreise. Neben der summerstage-Terrasse und dem -Pavillon können sich die Gäste entlang der Roßauer Lände durch die unterschiedlichsten Lokale testen – von französischen Spezialitäten bis hin zu kreolischer Küche.

Eröffnung am 2. Mai

Bald hat das Warten ein Ende und die Saison geht endlich wieder los! Eingeläutet wird sie mit einem Konzert von Andy Baum und Christian Becker & Band auf der Open-Air-Bühne, ab 19 Uhr. Auch die Bezirksvorsteherin des 9. Bezirks, Saya Ahmad, lässt sich diesen fulminanten Start nicht entgehen lassen und wird sich unter die Gäste mischen. Hausherr Ossi Schellmann freut sich schon jetzt auf zahlreiche Besucher in seiner Stadtoase!

Alle Infos auf www.summerstage.at