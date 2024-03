Therme Wien nunmehr als Arbeitgeber ausgezeichnet

In der Therme Wien wurde in den letzten Jahren ein umfangreiches Programm für Mitarbeiter zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie umgesetzt. Dafür wurde die Therme Wien nun mit dem staatlichen Gütezeichen „Beruf und Familie“ ausgezeichnet.

Die Therme Wien hat bereits frühzeitig auf den österreichweiten Fachkräftemangel im Tourismus- und Gesundheitsbereich reagiert. Ab 2019 wurden unter dem Motto „Mensch im Mittelpunkt“ zahlreiche Maßnahmen entwickelt, um die Attraktivität der Therme Wien als Arbeitsplatz zu steigern und neue Gruppen von Bewerbern anzusprechen. Besondere Rücksicht wurde dabei auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie genommen. Eine Vier-Tage-Woche, flexible Dienstplangestaltung, Gleitzeitmodelle, mehr Flexibilität in der Urlaubseinteilung, eine effiziente interne Kommunikation und spezielle Führungskräfteschulungen wurden im Rahmen des Programms erfolgreich eingeführt.

Die vielfältigen Maßnahmen zur Schaffung von familienfreundlichen Arbeitsplätzen und einer teamorientierten Unternehmenskultur wurden gemeinsam mit den Mitarbeitern der Therme entwickelt. Die Zufriedenheit und Motivation langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte gesteigert und die Effizienz der Arbeitsprozesse verbessert werden. Zusätzlich ist die Anzahl von neuen Job-Bewerbungen bei der Therme Wien zuletzt deutlich gestiegen.

Erfolgreich zertifiziert

Die Qualität und der Erfolg der Arbeitsplatz-Maßnahmen der Therme Wien wurden zuletzt nicht nur in der Tourismusbranche ausgezeichnet. Kürzlich wurde der Therme Wien dafür auch das staatliche Gütezeichen „Beruf und Familie“ verliehen, das – nach erfolgreicher Zertifizierung – vom Bundeskanzleramt an Unternehmen mit einer besonders familienfreundlichen Personalpolitik verliehen wird.

Kooperation mit „Jugend am Werk“

Auch Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung unterstützt die Therme Wien bei der Integration in den regulären Arbeitsmarkt. Im Rahmen einer erfolgreichen Kooperation mit der Organisation „Jugend am Werk“ werden den jungen Erwachsenen in der Therme Wien Mentoren zur persönlichen Unterstützung zur Seite gestellt.